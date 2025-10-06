https://ria.ru/20251006/opasnost-2046567030.html
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности отменен на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир владимиров
ставропольский край
