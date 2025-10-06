Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 06.10.2025
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности отменен на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир владимиров
ставропольский край
ставропольский край
безопасность, владимир владимиров, ставропольский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Владимиров, Ставропольский край
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВид на город Ставрополь
© РИА Новости / Денис Абрамов
Вид на город Ставрополь. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Беспилотную опасность объявили на территории региона в 03.17 мск. Она продлилась около четырех часов.
"На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Торговый порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Новороссийске отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине Безопасность Владимир Владимиров Ставропольский край
 
 
