В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T06:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
На территории Липецкой области отменили воздушную опасность