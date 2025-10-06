ООН, 6 окт – РИА Новости. ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о российской инициативе по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).