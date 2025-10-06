Рейтинг@Mail.ru
ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием - РИА Новости, 06.10.2025
20:00 06.10.2025
ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием
ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием - РИА Новости, 06.10.2025
ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием
ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о... РИА Новости, 06.10.2025
в мире, россия, сша, стефан дюжаррик, владимир путин, дональд трамп, оон
В мире, Россия, США, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием

Дюжаррик: ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости
Здание ООН. Архивное фото
ООН, 6 окт – РИА Новости. ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о российской инициативе по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
"Мы приветствуем любые усилия, направленные на контроль за ограничением ядерного арсенала. Генеральный секретарь очень ясно выразил свое желание видеть мир свободным от ядерного оружия. Есть очень важные соглашения – мы хотим, чтобы они соблюдались", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, комментируя по просьбе РИА Новости ответ Трампа на соответствующее предложение РФ.
Владимир путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Путин сделал лучшее стратегическое предложение по ДСНВ, считают в Госдуме
Вчера, 18:09
 
В миреРоссияСШАСтефан ДюжаррикВладимир ПутинДональд ТрампООН
 
 
