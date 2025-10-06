ООН, 6 окт – РИА Новости. ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о российской инициативе по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
"Мы приветствуем любые усилия, направленные на контроль за ограничением ядерного арсенала. Генеральный секретарь очень ясно выразил свое желание видеть мир свободным от ядерного оружия. Есть очень важные соглашения – мы хотим, чтобы они соблюдались", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, комментируя по просьбе РИА Новости ответ Трампа на соответствующее предложение РФ.