Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Среднесуточный охват национальной платформы Max по итогам сентября составил в среднем 14 миллионов человек, тогда как по итогам августа этот показатель составлял 7 миллионов, следует из данных Mediascope, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Суточный охват мессенджера Max в сентябре вырос до 14 миллионов человек в среднем в день. В последние два дня мессенджером пользовались примерно 16 миллионов 800 тысяч человек (13,7% населения) в день", - сказано в исследовании. Согласно данным инфографики, в августе средний суточный охват Мах составил 7 миллионов человек.