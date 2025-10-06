https://ria.ru/20251006/ohvat-2046622485.html
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек - РИА Новости, 06.10.2025
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек
Среднесуточный охват национальной платформы Max по итогам сентября составил в среднем 14 миллионов человек, тогда как по итогам августа этот показатель... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:21:00+03:00
2025-10-06T13:21:00+03:00
2025-10-06T13:44:00+03:00
россия
google
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7d2efe3c5cbbfe20211c008738e3c2.jpg
https://ria.ru/20250929/max-2045247283.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e71f25f7848f369582cd0eb707e3f455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, google, технологии
Россия, Google, Технологии
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек
Среднесуточный охват мессенджера Max в сентябре составил 14 млн человек
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Среднесуточный охват национальной платформы Max по итогам сентября составил в среднем 14 миллионов человек, тогда как по итогам августа этот показатель составлял 7 миллионов, следует из данных Mediascope, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Суточный охват мессенджера Max в сентябре вырос до 14 миллионов человек в среднем в день. В последние два дня мессенджером пользовались примерно 16 миллионов 800 тысяч человек (13,7% населения) в день", - сказано в исследовании. Согласно данным инфографики, в августе средний суточный охват Мах составил 7 миллионов человек.
Аудитория площадки в сентябре достигла 41,8 миллиона человек - это на 30% больше, чем за август. Как уточнили в Mediascope, охват составляет 34% населения России
.
Ранее в октябре пресс-служба платформы сообщала, что число пользователей Max превысило 40 миллионов.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google
Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".