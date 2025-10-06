Рейтинг@Mail.ru
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек - РИА Новости, 06.10.2025
13:21 06.10.2025 (обновлено: 13:44 06.10.2025)
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек - РИА Новости, 06.10.2025
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек
Среднесуточный охват национальной платформы Max по итогам сентября составил в среднем 14 миллионов человек, тогда как по итогам августа этот показатель... РИА Новости, 06.10.2025
Среднесуточный охват платформы Max вырос до 14 миллионов человек

Среднесуточный охват мессенджера Max в сентябре составил 14 млн человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Среднесуточный охват национальной платформы Max по итогам сентября составил в среднем 14 миллионов человек, тогда как по итогам августа этот показатель составлял 7 миллионов, следует из данных Mediascope, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Суточный охват мессенджера Max в сентябре вырос до 14 миллионов человек в среднем в день. В последние два дня мессенджером пользовались примерно 16 миллионов 800 тысяч человек (13,7% населения) в день", - сказано в исследовании. Согласно данным инфографики, в августе средний суточный охват Мах составил 7 миллионов человек.
Аудитория площадки в сентябре достигла 41,8 миллиона человек - это на 30% больше, чем за август. Как уточнили в Mediascope, охват составляет 34% населения России.
Ранее в октябре пресс-служба платформы сообщала, что число пользователей Max превысило 40 миллионов.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
