Рейтинг@Mail.ru
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 06.10.2025 (обновлено: 07:09 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/ogranicheniya-2046565686.html
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 06.10.2025
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T07:05:00+03:00
2025-10-06T07:09:00+03:00
сочи
краснодар
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234686_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_8cedaaec9b85dac5c8c019982f597818.jpg
https://ria.ru/20251006/ogranicheniya-2046554575.html
сочи
краснодар
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234686_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d7291bbbff19d34f5b57fe127f325481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, краснодар, геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Краснодар, Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Краснодар (Пашковский)
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Сочи, Краснодар, Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
"В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, совершавших рейс в Сочи", - добавили в Росавиации.
Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это является приоритетом.
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В саратовском аэропорту сняли ограничения на полеты
01:30
 
СочиКраснодарГеленджикФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала