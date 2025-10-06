https://ria.ru/20251006/ogranicheniya-2046565686.html
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 06.10.2025
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.10.2025
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты