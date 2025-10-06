https://ria.ru/20251006/ogranicheniya-2046554081.html
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 06.10.2025
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 06.10.2025
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты