01:20 06.10.2025 (обновлено: 01:26 06.10.2025)
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 06.10.2025
сочи, нижний новгород, геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Сочи, Нижний Новгород, Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Геленджик. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Сочи, Нижний Новгород ("Стригино"), Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
СочиНижний НовгородГеленджикФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем Кореняко
 
 
