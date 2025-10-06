Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/ogranichenija-2046568989.html
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.10.2025
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Тамбова сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T08:04:00+03:00
2025-10-06T08:04:00+03:00
калуга
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037639598_0:78:3366:1971_1920x0_80_0_0_164e5f57cef9613998916a3c6a5d0705.jpg
https://ria.ru/20251006/ogranicheniya-2046561056.html
калуга
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037639598_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_48faa49f60f5a295a75c121e2c1105f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения

Временные ограничения в аэропортах Калуги и Тамбова сняты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСухой SuperJet 100-95
Сухой SuperJet 100-95 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сухой SuperJet 100-95. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Тамбова сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорты️ Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
05:09
 
КалугаТамбовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала