В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.10.2025
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Тамбова сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.10.2025
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли временные ограничения
Временные ограничения в аэропортах Калуги и Тамбова сняты