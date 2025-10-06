https://ria.ru/20251006/odessa-2046562913.html
Украинцы начали вооружаться против ТЦК, рассказала жительница Одессы
Украинцы начали вооружаться против ТЦК, рассказала жительница Одессы - РИА Новости, 06.10.2025
Украинцы начали вооружаться против ТЦК, рассказала жительница Одессы
Мужское население Одессы призывного возраста готово оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мужское население Одессы призывного возраста готово оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы), призывники вооружаются холодным оружием, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине
, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
"Потихонечку, конечно, мужики начинают ходить с ножичками и всякими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста. Если они ухилянты (в переводе с украинского "уклонист" - ред.)... и те начинают тоже что-то в карманах носить. То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже", - рассказала собеседница агентства.