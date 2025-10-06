Рейтинг@Mail.ru
Украинцы начали вооружаться против ТЦК, рассказала жительница Одессы
05:53 06.10.2025
Украинцы начали вооружаться против ТЦК, рассказала жительница Одессы
Украинцы начали вооружаться против ТЦК, рассказала жительница Одессы - РИА Новости, 06.10.2025
Украинцы начали вооружаться против ТЦК, рассказала жительница Одессы
Мужское население Одессы призывного возраста готово оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:53:00+03:00
2025-10-06T05:53:00+03:00
2025
1920
1920
true
Одесса, Украина
Одесса, Украина
Украинцы начали вооружаться против ТЦК, рассказала жительница Одессы

Одесситы начали вооружаться холодным оружием против ТЦК

Памятник основателям Одессы
Памятник основателям Одессы
CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great
Памятник основателям Одессы . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мужское население Одессы призывного возраста готово оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы), призывники вооружаются холодным оружием, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
"Потихонечку, конечно, мужики начинают ходить с ножичками и всякими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста. Если они ухилянты (в переводе с украинского "уклонист" - ред.)... и те начинают тоже что-то в карманах носить. То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже", - рассказала собеседница агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Жительница Одессы рассказала о негативном отношении к Зеленскому
Вчера, 11:26
 
