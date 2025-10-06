ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар, сообщила станция в Telegram-канале.
"Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километра от периметра ЗАЭС", — говорится в публикации.
Энергоснабжение собственных нужд станции сейчас поддерживается за счет резервных дизель-генераторов. Персонал ЗАЭС не пострадал, разрушения носят незначительный характер. Находящихся там инспекторов МАГАТЭ уведомили о произошедшем.
«
"Подобные удары по критически важной инфраструктуре в непосредственной близости от атомной станции необъяснимы с точки зрения логики. Только террористы, пренебрегающие всеми нормами международного права и угрожающие глобальной ядерной катастрофой, могут в такой ситуации продолжать обстрелы", — отмечается в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. С 1 сентября 2022 года на станции работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года АЭС перешла под управление российских специалистов.
Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022-го. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион, в том числе Энергодар и прилегающую к АЭС территорию.