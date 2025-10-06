Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 06.10.2025 (обновлено: 21:15 06.10.2025)
ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.10.2025
ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар, сообщила станция в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:39:00+03:00
2025-10-06T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
энергодар
Новости
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия

ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар, сообщила станция в Telegram-канале.
"Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километра от периметра ЗАЭС", — говорится в публикации.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эксперт напомнил Киеву о третьем законе Ньютона в ситуации вокруг ЗАЭС
Вчера, 13:02
Энергоснабжение собственных нужд станции сейчас поддерживается за счет резервных дизель-генераторов. Персонал ЗАЭС не пострадал, разрушения носят незначительный характер. Находящихся там инспекторов МАГАТЭ уведомили о произошедшем.
«
"Подобные удары по критически важной инфраструктуре в непосредственной близости от атомной станции необъяснимы с точки зрения логики. Только террористы, пренебрегающие всеми нормами международного права и угрожающие глобальной ядерной катастрофой, могут в такой ситуации продолжать обстрелы", — отмечается в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. С 1 сентября 2022 года на станции работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года АЭС перешла под управление российских специалистов.

Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022-го. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион, в том числе Энергодар и прилегающую к АЭС территорию.

Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
