После обстрела ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
 
00:09 06.10.2025 (обновлено: 00:22 06.10.2025)
После обстрела ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Белгородской области
После обстрела ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Белгородской области - РИА Новости, 06.10.2025
После обстрела ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о значительных повреждениях энергоинфраструктуры после обстрела ВСУ, около 40 тысяч жителей области... РИА Новости, 06.10.2025
После обстрела ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Белгородской области

После удара ВСУ без света остались около 40 тысяч жителей Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о значительных повреждениях энергоинфраструктуры после обстрела ВСУ, около 40 тысяч жителей области остаются без света.
Ранее губернатор рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района. По его словам, масштабы уточняются.
"У нас значительное повреждение электроснабжения в семи муниципальных образованиях, почти 40 тысяч на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту без электроэнергии, но все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы завтра у нас все, в основном, эти работы были завершены.
"Объем работы предстоит большой. Сейчас все вместе выполняем эти задачи", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале по итогам срочного совещания правительства.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы Украины
 
 
