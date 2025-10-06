https://ria.ru/20251006/obstrel-2046549654.html
После обстрела ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Белгородской области
белгород
БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о значительных повреждениях энергоинфраструктуры после обстрела ВСУ, около 40 тысяч жителей области остаются без света.
Ранее губернатор рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района. По его словам, масштабы уточняются.
"У нас значительное повреждение электроснабжения в семи муниципальных образованиях, почти 40 тысяч на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту без электроэнергии, но все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы завтра у нас все, в основном, эти работы были завершены.
"Объем работы предстоит большой. Сейчас все вместе выполняем эти задачи", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале
по итогам срочного совещания правительства.