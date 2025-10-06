После обстрела ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Белгородской области

"У нас значительное повреждение электроснабжения в семи муниципальных образованиях, почти 40 тысяч на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту без электроэнергии, но все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы завтра у нас все, в основном, эти работы были завершены.