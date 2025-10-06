Рейтинг@Mail.ru
"Сверлили и подтачивали наживую". Древний обряд майя шокировал ученых
Религия
Религия
 
08:00 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/obryad-2046220695.html
"Сверлили и подтачивали наживую". Древний обряд майя шокировал ученых
"Сверлили и подтачивали наживую". Древний обряд майя шокировал ученых - РИА Новости, 06.10.2025
"Сверлили и подтачивали наживую". Древний обряд майя шокировал ученых
Археологи выяснили подробности одного из необычных ритуалов майя. Ранее считалось, что на калечащую процедуру отваживались лишь взрослые. Теперь стало ясно:... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T08:00:00+03:00
2025-10-06T08:02:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809219797_348:140:1598:843_1920x0_80_0_0_aa8f7ae6b0fcc02975cb3078c0010f8a.jpg
https://ria.ru/20250921/nakhodki-2042814091.html
Никита Бизин
аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Сверлили и подтачивали наживую". Древний обряд майя шокировал ученых

Рамирес-Саломон: майя могли ставить детям нефритовые пломбы в ритуальных целях

Раскопки цомпантли из Темпло Майор в современном Мехико
Раскопки цомпантли из Темпло Майор в современном Мехико - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Juan Carlos Fonseca Mata /
Раскопки цомпантли из Темпло Майор в современном Мехико
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи выяснили подробности одного из необычных ритуалов майя. Ранее считалось, что на калечащую процедуру отваживались лишь взрослые. Теперь стало ясно: индейцы нередко использовали в жутких практиках детей — причем из благих побуждений.

"Уникальное свидетельство"

Мексиканских специалистов неожиданно заинтересовал один экспонат из музея Пополь-Вух в Гватемале. Это всего-навсего три зуба с нефритовыми вставками из коллекций доиспанского периода. Такие, как известно, любили делать индейцы майя.
Они бурили глубокие отверстия в эмали и потом запечатывали их круглыми фрагментами дорогих минералов — нефрита, агата, бирюзы, гематита. Для сверления, как правило, использовали медные трубочки размером с современный карандаш и нечто вроде напильников. Их максимально быстро вращали обеими руками.
Нефритовое украшение майя
Нефритовое украшение майя - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Heritage Images
Нефритовое украшение майя
Такая практика запросто могла привести как минимум к раздражению тканей, как максимум — к заболеванию десен и сепсису. Анестезия, само собой, отсутствовала.
До недавнего времени археологи были уверены, что подобные процедуры проводили взрослым майя. Однако последнее исследование полностью изменило это представление.
Специалисты выяснили, что у зубов, хранящихся в музее Пополь-Вух, корни сформировались не полностью. Это автоматически помещает их владельца в категорию предподросткового возраста. Иными словами, речь идет о ребенке семи-десяти лет.
"Пока мы не можем сказать, принадлежали эти зубы одному человеку или нескольким. Не сохранилось никаких других костных останков — челюстей или костей черепа, — отметил один из авторов исследования, стоматолог Марко Рамирес-Саломон из Университета Юкатан. — Но они, бесспорно, представляют собой уникальное свидетельство антропогенного вмешательства, которое ранее не было задокументировано в царстве майя".
Главная площадь древнего Тикаля
Главная площадь древнего Тикаля - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
CC BY-SA 3.0 / Bjørn Christian Tørrissen / Tikal-Plaza-And-North-Acropolis
Главная площадь древнего Тикаля
С одной стороны, красота требует жертв. С другой, кому и зачем понадобилось калечить ради нее детей?

Делали на века

Большинство найденных зубных украшений датируется классическим (250-900-е годы нашей эры) и постклассическим (900-1550-е годы нашей эры) периодами истории майя — временем, когда древняя цивилизация достигла наивысшей точки развития.
Именно поэтому долгое время бытовало представление, что такие пломбы могли позволить себе исключительно представители высших сословий — правители, чиновники или жрецы. Однако несколько лет назад совместная экспедиция специалистов из США и Мексики доказала обратное.
Нефрит
Нефрит - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Minakryn Ruslan
Нефрит
Для этого были отобраны инкрустированные нефритом и золотом зубы из погребений на территории современных Белиза и Гондураса. Лишь около трети из них находились в гробницах знати. Остальные принадлежали рабочим и ремесленникам.
Не давал спокойно спать и другой вопрос: каким образом "пломбы" за прошедшую тысячу лет не только не выпали, но даже не стерлись?
В поисках ответа команда экспертов под руководством биохимика Глории Эрнандес Болио из Национального политехнического института Мексики провела инфракрасную спектроскопию нескольких образцов.
Оказалось, все они содержат частицы некоего "цементирующего" и "клеящего" вещества, которым заполнялась полость и крепилась инкрустация. Основу составляли смола и камедь (природный экссудат многих деревьев).
Место культуры майя (красным) и ее городов в рамках цивилизации древней Мезоамерики (черным)
Место культуры майя (красным) и ее городов в рамках цивилизации древней Мезоамерики (черным) - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Hellerick / Maya civilization in Mesoamerica map / Cropped image
Место культуры майя (красным) и ее городов в рамках цивилизации древней Мезоамерики (черным)
А затем каждый мастер добавлял в раствор "что-то уникальное" — на свое усмотрение. В одних зубах это были всевозможные ингредиенты сосны, в других — частицы эфирных масел шалфея и мяты.
Любопытно, что все вышеуказанные растения обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
"Так что стоматологи майя не только были профессионалами своего дела, но и знали, как избежать потенциальных нежелательных побочных эффектов", — пояснила антрополог Кристина Вердуго из команды Болио.
А ее коллега Вера Тислер весьма кстати вспомнила историю Джанааба Пакаля — майанского правителя VII века, который скончался в возрасте 80 лет, не потеряв ни единого зуба.
Нефритовые украшения майя
Нефритовые украшения майя - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Patrick AVENTURIER
Нефритовые украшения майя

На память о предках

Если с терапевтическими свойствами драгоценных пломб все более-менее ясно, то к их религиозному назначению есть вопросы. Глория Эрнандес Болио в 2022-м высказала предположение, что нефритовые вставки могли отражать сакральное отношение индейцев к дыханию и всему, что с ним связано.
На рубеже 1970-1980-х американский исследователь Майкл Дэвид Ко расшифровал несколько надписей на ритуальных сосудах майя. Часть из них содержала информацию о двойственном понимании души: ик — "ветер, или дуновение" и чулель — "тень". Одна, согласно поверьям, безвозвратно покидала тело после смерти и отправлялась к предкам, другая продолжала существовать в форме призрака.
Около полугода назад в джунглях Белиза обнаружили захоронение 30-летней женщины майя. Рядом с ней лежали несколько зубов с инкрустациями. Принадлежали они, как показало радиоуглеродное датирование, двум мужчинам, жившим на несколько десятилетий раньше покойной.
Люди возле пирамиды Кукулькан, Чичен-Ица, Мексика
Люди возле пирамиды Кукулькан в Чичен-Ица, Мексика - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Israel Leal
Люди возле пирамиды Кукулькан, Чичен-Ица, Мексика
На основании этого автор исследования, антрополог Ангелина Локер из Университета Вандербильта предположила: таким образом древние могли осуществлять связь поколений. Положенные в могилу женщины чужие кости олицетворяли преемство души-ик.
Другую версию выдвинули специалисты из Гватемалы, изучившие три зуба из музея Пополь-Вух. В статье, опубликованной по результатам их исследования, отмечается: нефритовые и иные драгоценные "пломбы" могли символизировать переход от одной социальной роли к другой. Или же служили маркером некоей инициации.
Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу пока нельзя. Авторы работы намерены проверить еще около десятка других зубов, чьи обладатели, как они предполагают, посетили стоматолога майя в возрасте до 12 лет. Не исключено, что подобные калечащие модификации произвели уже после смерти этих людей. Но окончательные выводы делать пока рано.
"Совершенно нетипично". Находки из Китая повергли археологов в шок
21 сентября, 08:00
"Совершенно нетипично". Находки из Китая повергли археологов в шок
21 сентября, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
