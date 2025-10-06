В Нижегородской области после атаки дрона ВСУ пострадал человек

Рейтинг@Mail.ru
08:41 06.10.2025 (обновлено: 08:45 06.10.2025)
нижегородская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Один человек пострадал в Нижегородской области после отражения атаки беспилотников ВСУ, сообщил в понедельник губернатор Глеб Никитин.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 20 БПЛА над территорией Нижегородской области."Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.Никитин добавил, что падение обломков также привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, которые были оперативно ликвидированы. Кроме того, зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС. Ущерба промышленным объектам, по данным Никитина, не причинено."Работа по ликвидации последствий атаки продолжается", - заключил губернатор.
нижегородская область, вооруженные силы украины
Нижегородская область, Вооруженные силы Украины
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Один человек пострадал в Нижегородской области после отражения атаки беспилотников ВСУ, сообщил в понедельник губернатор Глеб Никитин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 20 БПЛА над территорией Нижегородской области.
"Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Никитин добавил, что падение обломков также привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, которые были оперативно ликвидированы. Кроме того, зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС. Ущерба промышленным объектам, по данным Никитина, не причинено.
"Работа по ликвидации последствий атаки продолжается", - заключил губернатор.
Средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА над Рязанской областью
Нижегородская областьВооруженные силы Украины
 
 
