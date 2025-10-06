Рейтинг@Mail.ru
На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА
09:36 06.10.2025
На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА
На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ, произошло возгорание помещения охраны, ранения получили два человека, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 06.10.2025
На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ, пострадали два человека

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ, произошло возгорание помещения охраны, ранения получили два человека, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Ночью 6 октября обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что фрагменты БПЛА упали в селе Дедеркой на территорию частного домовладения.
Произошло возгорание, его также оперативно потушили, пострадавших нет, уточнили в оперштабе.
Краснодарский НПЗ загорелся из-за падения БПЛА
30 августа, 03:51
