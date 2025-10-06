https://ria.ru/20251006/npz-2046577067.html
На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА
На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА - РИА Новости, 06.10.2025
На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ, произошло возгорание помещения охраны, ранения получили два человека, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:36:00+03:00
2025-10-06T09:36:00+03:00
2025-10-06T09:36:00+03:00
происшествия
краснодарский край
туапсинский нпз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569085853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c69ac29de78e60de85600852fce90cfd.jpg
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038447480.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569085853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f39766aba2702e34e474fe229b62be3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, туапсинский нпз
Происшествия, Краснодарский край, Туапсинский НПЗ
На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ, пострадали два человека
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ, произошло возгорание помещения охраны, ранения получили два человека, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Ночью 6 октября обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ
. Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что фрагменты БПЛА упали в селе Дедеркой на территорию частного домовладения.
Произошло возгорание, его также оперативно потушили, пострадавших нет, уточнили в оперштабе.