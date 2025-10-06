На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ, произошло возгорание помещения охраны, ранения получили два человека, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Ночью 6 октября обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ . Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что фрагменты БПЛА упали в селе Дедеркой на территорию частного домовладения.