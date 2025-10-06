https://ria.ru/20251006/novgorod-2046676843.html
В Нижнем Новгороде машина скорой помощи сбила пожилую женщину
Автомобиль скорой помощи сбил пожилую женщину-пешехода в Нижнем Новгороде, ее госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 06.10.2025
нижний новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи сбил пожилую женщину-пешехода в Нижнем Новгороде, ее госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в понедельник около 12.35 на улице Львовской.
"По предварительной информации, водитель автомобиля скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, избегая столкновения с другим автомобилем, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. После чего автомобиль совершил наезд на световую опору. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход 1956 г.р. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ
устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.