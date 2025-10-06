Ученые выяснили, через сколько часов "портятся" тромбоциты

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Оптимальное время для экспериментов с человеческими тромбоцитами составляет два-четыре часа — не более. К такому выводу пришли ученые БФУ, исследуя состояние тромбоцитов при помощи спектроскопии комбинационного рассеивания света. Результаты опубликованы в Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.
Тромбоциты — кровяные клетки, которые играют ключевую роль в остановке кровотечения, образуя сгустки на поврежденных участках сосудов. Их избыток увеличивает риск образования тромбов, вызывая инфаркт или инсульт, а недостаток приводит к кровотечениям. Спектроскопия комбинационного рассеивания света позволяет получить информацию о биохимическом составе тромбоцитов и выявить у клеток ранние структурные изменения.
Как пояснила младший научный сотрудник НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника" Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) Елизавета Демишкевич, в настоящий момент многие ученые с помощью такого оптического метода исследуют сердечно-сосудистые заболевания. По ее словам, метод весьма распространенный и перспективный, ученые его постоянно модифицируют, но всегда речь идет о работе с биологическими жидкостями, в частности, с тромбоцитами в богатой тромбоцитами плазме крови.
Однако, как выяснила научная группа БФУ, в научной литературе нет работ, в которых было бы описано точное время начала спектральных изменений в человеческих тромбоцитах.
"Для получения достоверного результата при работе с такими сложными клетками, реагирующими на разные факторы окружающей среды, следует внимательно следить за сохранением их первоначальной молекулярной структуры. Мы доказали, что оптимальное время для экспериментов с тромбоцитами и получения достоверных результатов составляет 2-4 часа при хранении кровяных клеток при температуре +4 градуса Цельсия", — сообщила она, добавив, что после этого тромбоциты "портятся" — в них начинаются определенные структурные изменения.
Алгоритмы классификации данных, используемые в этом научном исследовании, были разработаны в НОМЦ им. Софьи Ковалевской.
Ученые БФУ считают, что полученные результаты могут быть полезны организациям, работающим с богатой тромбоцитами плазмой, например коммерческим лабораториям и косметологическим клиникам, где все большую популярность набирает процедура плазмолифтинга (PRP-терапия), суть которой заключается в инъекционном введении собственной плазмы пациента для активации процессов регенерации и омоложения кожи.