Ученые выяснили, через сколько часов "портятся" тромбоциты

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Оптимальное время для экспериментов с человеческими тромбоцитами составляет два-четыре часа — не более. К такому выводу пришли ученые Оптимальное время для экспериментов с человеческими тромбоцитами составляет два-четыре часа — не более. К такому выводу пришли ученые БФУ , исследуя состояние тромбоцитов при помощи спектроскопии комбинационного рассеивания света. Результаты опубликованы в Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

Тромбоциты — кровяные клетки, которые играют ключевую роль в остановке кровотечения, образуя сгустки на поврежденных участках сосудов. Их избыток увеличивает риск образования тромбов, вызывая инфаркт или инсульт, а недостаток приводит к кровотечениям. Спектроскопия комбинационного рассеивания света позволяет получить информацию о биохимическом составе тромбоцитов и выявить у клеток ранние структурные изменения.

Как пояснила младший научный сотрудник НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника" Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) Елизавета Демишкевич, в настоящий момент многие ученые с помощью такого оптического метода исследуют сердечно-сосудистые заболевания. По ее словам, метод весьма распространенный и перспективный, ученые его постоянно модифицируют, но всегда речь идет о работе с биологическими жидкостями, в частности, с тромбоцитами в богатой тромбоцитами плазме крови.

Однако, как выяснила научная группа БФУ, в научной литературе нет работ, в которых было бы описано точное время начала спектральных изменений в человеческих тромбоцитах.

© Фото : БФУ им Канта Младший научный сотрудник НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника" БФУ им. И. Канта Елизавета Демишкевич

"Для получения достоверного результата при работе с такими сложными клетками, реагирующими на разные факторы окружающей среды, следует внимательно следить за сохранением их первоначальной молекулярной структуры. Мы доказали, что оптимальное время для экспериментов с тромбоцитами и получения достоверных результатов составляет 2-4 часа при хранении кровяных клеток при температуре +4 градуса Цельсия", — сообщила она, добавив, что после этого тромбоциты "портятся" — в них начинаются определенные структурные изменения.

Алгоритмы классификации данных, используемые в этом научном исследовании, были разработаны в НОМЦ им. Софьи Ковалевской.