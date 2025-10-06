На Дону снизили стоимость бетона с помощью строительных отходов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Удешевить производство бетона на четверть за счет использования строительных отходов вместо природного щебня смогли ученые Удешевить производство бетона на четверть за счет использования строительных отходов вместо природного щебня смогли ученые ДГТУ . Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Суть нового подхода заключается в применении строительных отходов на разных стадиях производства бетонной смеси, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). По их словам, разработка особенно актуальна в свете планов по сносу ветхого и аварийного жилья в городах Ростовской области, что повлечет образование большого количества отходов.

Специалисты вуза предложили использовать мелкие остатки кирпича (кирпичный бой) и бетона в качестве активного минерального наполнителя цемента (после механохимической активации) — компонента, который делает бетон более прочным и долговечным. А песок, полученный из дробленого бетона и стеклобоя (битого стекла), применять в качестве мелкого заполнителя, формирующего каркас бетонной смеси.

По словам ученых ДГТУ, ключевым преимуществом новой технологии является ее экономическая и экологическая эффективность. По данным исследователей, себестоимость бетона, приготовленного на вторичном щебне, снижается приблизительно на 25 процентов. Кроме того, энергозатраты на получение такого щебня из старого бетона в 8 раз ниже по сравнению с добычей и переработкой природного щебня из горных пород, рассказали авторы разработки.

Помимо экономической выгоды, использование различных видов отходов позволяет улучшить и физико-механические свойства конечного продукта.

"Кирпичный бой, являясь доступным материалом, обладает отличными теплоизоляционными, шумоизоляционными и дренажными свойствами. Стеклобой, заменяя природный песок или гравий, увеличивает прочность и износостойкость бетона. Мелкодисперсное переработанное стекло может стать частью декоративных элементов, таких как фасадные панели или тротуарная плитка, добавляя им эстетическую ценность", — рассказала заведующая кафедрой "Технологический инжиниринг и экспертиза в стройиндустрии" ДГТУ Александра Налимова.

По ее словам, предложенный подход способствует развитию экономики замкнутого цикла.