На Дону снизили стоимость бетона с помощью строительных отходов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Удешевить производство бетона на четверть за счет использования строительных отходов вместо природного щебня смогли ученые ДГТУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Суть нового подхода заключается в применении строительных отходов на разных стадиях производства бетонной смеси, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). По их словам, разработка особенно актуальна в свете планов по сносу ветхого и аварийного жилья в городах Ростовской области, что повлечет образование большого количества отходов.
Российские ученые создали бетон с наноалмазами
5 декабря 2024, 09:00
Специалисты вуза предложили использовать мелкие остатки кирпича (кирпичный бой) и бетона в качестве активного минерального наполнителя цемента (после механохимической активации) — компонента, который делает бетон более прочным и долговечным. А песок, полученный из дробленого бетона и стеклобоя (битого стекла), применять в качестве мелкого заполнителя, формирующего каркас бетонной смеси.
По словам ученых ДГТУ, ключевым преимуществом новой технологии является ее экономическая и экологическая эффективность. По данным исследователей, себестоимость бетона, приготовленного на вторичном щебне, снижается приблизительно на 25 процентов. Кроме того, энергозатраты на получение такого щебня из старого бетона в 8 раз ниже по сравнению с добычей и переработкой природного щебня из горных пород, рассказали авторы разработки.
Помимо экономической выгоды, использование различных видов отходов позволяет улучшить и физико-механические свойства конечного продукта.
Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса
22 октября 2024, 09:00
"Кирпичный бой, являясь доступным материалом, обладает отличными теплоизоляционными, шумоизоляционными и дренажными свойствами. Стеклобой, заменяя природный песок или гравий, увеличивает прочность и износостойкость бетона. Мелкодисперсное переработанное стекло может стать частью декоративных элементов, таких как фасадные панели или тротуарная плитка, добавляя им эстетическую ценность", — рассказала заведующая кафедрой "Технологический инжиниринг и экспертиза в стройиндустрии" ДГТУ Александра Налимова.
По ее словам, предложенный подход способствует развитию экономики замкнутого цикла.
В России создали бетон из кофейной гущи
7 ноября 2024, 09:00
Как рассказали в университете, разработка также приобретает особую актуальность в свете государственной "Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года", в рамках которой в России планируется строительство 70 экотехнопарков. В Ростовской области готовятся к вводу два таких объекта, ориентированных на переработку строительных отходов: бетонного лома, боя кирпича, стеклобоя и других материалов.