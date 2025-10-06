Получен аргумент в пользу "космической" природы человека

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Дополнительное подтверждение теории о развитии земной жизни на основе веществ из космоса получили специалисты Дополнительное подтверждение теории о развитии земной жизни на основе веществ из космоса получили специалисты Самарского университета в составе научного коллектива. Они обнаружили, что важное для обмена веществ соединение — молочная кислота может возникать в космических льдах. Результаты представлены в Journal of the American Chemical Society.

Наиболее распространенными во Вселенной химическими элементами являются водород (H), гелий (He), азот (N), углерод (С) и кислород (О). На основе четырех из них построена земная "углеродная" жизнь: 65 процентов кислорода, 18 — углерода, 10 — водорода и три — азота в среднем содержится в теле взрослого человека в составе разных органических соединений, тогда как оставшиеся четыре процента приходятся на другие атомы, рассказали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Для получения органических "компонент" организма из разрозненных атомов и простых по структуре веществ необходимо их совпадение в пространстве и определенное внешнее энергетическое воздействие, рассказал доцент кафедры оптики и спектроскопии Самарского университета им. Королева Иван Антонов. При этом обнаружить такие молекулы в космическом пространстве современными астрономическими методами затруднительно, поэтому доказать теорию "заноса" первых органических соединений из космоса одними наблюдениями затруднительно, добавил ученый.

Специалисты Самарского университета с коллегами из США получили доказательство возможности формирования в космосе молочной кислоты — вещества, которое помимо прочего образуется в мышечных тканях во время интенсивных тренировок. Исследование подтверждают, что молочная кислота может образовываться из более простых по строению веществ с меньшим количеством связей.

"Мы показали, что при воздействии космических лучей на лед, состоящий из этилового спирта и двуокиси углерода, действительно образуются более сложные молекулы — молочная кислота и моноэтиловый эфир угольной кислоты, вещество такого же состава, отличающееся по структуре и химическим свойствам. Полученные нами соединения очень интересны для наблюдательной радиоастрономии, наше подтверждение их образования дает астрономам наводку, какие еще молекулы можно попытаться найти в космосе", — объяснил Антонов.

По словам специалиста, в данном направлении стоят очень амбициозные задачи: найти и экспериментально проверить механизмы образования ключевых классов биомолекул (строительных блоков белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот) в космическом пространстве под воздействием радиации из простых молекул.

"Выполнение этих задач может сильно изменить наши представления о происхождении жизни, сместив акцент с Земли на Космос, прольет свет на процессы образования жизни в целом и на вопрос: одни ли мы во Вселенной?" — добавил ученый.