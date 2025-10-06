Получен аргумент в пользу "космической" природы человека

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Дополнительное подтверждение теории о развитии земной жизни на основе веществ из космоса получили специалисты Самарского университета в составе научного коллектива. Они обнаружили, что важное для обмена веществ соединение — молочная кислота может возникать в космических льдах. Результаты представлены в Journal of the American Chemical Society.
Наиболее распространенными во Вселенной химическими элементами являются водород (H), гелий (He), азот (N), углерод (С) и кислород (О). На основе четырех из них построена земная "углеродная" жизнь: 65 процентов кислорода, 18 — углерода, 10 — водорода и три — азота в среднем содержится в теле взрослого человека в составе разных органических соединений, тогда как оставшиеся четыре процента приходятся на другие атомы, рассказали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
Самарские ученые предложили "сдувать" космический мусор с орбиты
1 октября, 09:00
Для получения органических "компонент" организма из разрозненных атомов и простых по структуре веществ необходимо их совпадение в пространстве и определенное внешнее энергетическое воздействие, рассказал доцент кафедры оптики и спектроскопии Самарского университета им. Королева Иван Антонов. При этом обнаружить такие молекулы в космическом пространстве современными астрономическими методами затруднительно, поэтому доказать теорию "заноса" первых органических соединений из космоса одними наблюдениями затруднительно, добавил ученый.
Специалисты Самарского университета с коллегами из США получили доказательство возможности формирования в космосе молочной кислоты — вещества, которое помимо прочего образуется в мышечных тканях во время интенсивных тренировок. Исследование подтверждают, что молочная кислота может образовываться из более простых по строению веществ с меньшим количеством связей.
Ученые получили "невозможную" молекулу, предсказанную в прошлом веке
24 сентября, 09:00
"Мы показали, что при воздействии космических лучей на лед, состоящий из этилового спирта и двуокиси углерода, действительно образуются более сложные молекулы — молочная кислота и моноэтиловый эфир угольной кислоты, вещество такого же состава, отличающееся по структуре и химическим свойствам. Полученные нами соединения очень интересны для наблюдательной радиоастрономии, наше подтверждение их образования дает астрономам наводку, какие еще молекулы можно попытаться найти в космосе", — объяснил Антонов.
По словам специалиста, в данном направлении стоят очень амбициозные задачи: найти и экспериментально проверить механизмы образования ключевых классов биомолекул (строительных блоков белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот) в космическом пространстве под воздействием радиации из простых молекул.
Самарские ученые научились превращать лучи лазера в фотонные нейроны
11 сентября, 09:02
"Выполнение этих задач может сильно изменить наши представления о происхождении жизни, сместив акцент с Земли на Космос, прольет свет на процессы образования жизни в целом и на вопрос: одни ли мы во Вселенной?" — добавил ученый.
Исследование проводилось на уникальной научной установке по изучению химических процессов в условиях глубокого космоса, созданной в Центре лабораторной астрофизики СФ ФИАН при поддержке мегагранта № 075-15-2021-597.