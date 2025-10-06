Эксперт назвал Арктику полем битвы между Россией и НАТО

ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Арктический материк стал полем политической битвы между Россией и НАТО, рассказал РИА Новости член госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин.

Он добавил, что арктический регион крайне важен с точки зрения совместных научных исследований, при этом многие связи между странами были нарушены, что спровоцировало невозможность полномасштабного изучения арктической зоны.