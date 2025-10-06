Эксперт назвал Арктику полем битвы между Россией и НАТО

ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Арктический материк стал полем политической битвы между Россией и НАТО, рассказал РИА Новости член госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин.
Эксперт посетил площадку президентской платформы "Россия - страна возможностей" в Донецке для выступления с докладом "Арктика как стратегический форпост России".
“К сожалению, это уже произошло (созданием поля битвы из Арктики – ред.)… Мы видим, что западный мир в своих стратегических документах описывает милитаризованную политику, нацеленную не только на усиление своего влияния, но и на попытку сдержать российское развитие на этой территории. Также они не заинтересованы в активном участии “неарктических” регионов, которые с нами являются партнёрами. И мы действительно видим это и считаем, что, к сожалению, это ведёт к милитаризации по вине западных партнёров этого региона”, - сказал Данькин.
Он добавил, что арктический регион крайне важен с точки зрения совместных научных исследований, при этом многие связи между странами были нарушены, что спровоцировало невозможность полномасштабного изучения арктической зоны.