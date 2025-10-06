Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/napadenie-2046638339.html
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих - РИА Новости, 06.10.2025
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих
Полиция задержала ранее судимого москвича, на Арбате с ножом напавшего на двух мужчин, пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщил... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:14:00+03:00
2025-10-06T14:14:00+03:00
происшествия
россия
владимир васенин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_144:692:2553:2047_1920x0_80_0_0_5d5cacb52b93b871bb058d4109e13a33.jpg
https://ria.ru/20250827/napadenie-2037812878.html
https://ria.ru/20250314/moskva-2005129671.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9b814aa67f69635d27c9d26390f6c7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владимир васенин, москва
Происшествия, Россия, Владимир Васенин, Москва
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих

В Москве на Арбате ранее судимый мужчина с ножом напал на двоих прохожих

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого москвича, на Арбате с ножом напавшего на двух мужчин, пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.
«
"Предварительно установлено, что на улице Арбат фигурант в ходе конфликта с двумя гражданами нанес одному из них множественные удары ножом и причинил несколько порезов второму мужчине", - сказал Васенин.
Мужчина, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Москве мужчина с ножом напал на полицейских
27 августа, 11:21
По его словам, о случившемся сообщил очевидец конфликта в оперативные службы. "Незамедлительно приехавшие сотрудники полиции задержали на месте происшествия подозреваемого — ранее судимого 49-летнего жителя столицы. У него изъят нож", - уточнил Васенин.
Нарядом скорой медицинской помощи пострадавшие были госпитализированы. Согласно справке медиков, здоровью 30-летнего мужчины причинен тяжкий вред.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фигурант заключен под стражу.
На видео от ГУМВД человек в капюшоне несколько раз бьет ножом пятившегося от него мужчину, тот падает, агрессора это не останавливает, попутно он наносит несколько ударов другому прохожему, сбивая его с ног. Позже в кадре появляются двое полицейских.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности
14 марта, 22:46
 
ПроисшествияРоссияВладимир ВасенинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала