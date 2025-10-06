https://ria.ru/20251006/napadenie-2046638339.html
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих - РИА Новости, 06.10.2025
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих
Полиция задержала ранее судимого москвича, на Арбате с ножом напавшего на двух мужчин, пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщил... РИА Новости, 06.10.2025
происшествия
россия
владимир васенин
москва
россия
москва
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих
В Москве на Арбате ранее судимый мужчина с ножом напал на двоих прохожих
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого москвича, на Арбате с ножом напавшего на двух мужчин, пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.
«
"Предварительно установлено, что на улице Арбат фигурант в ходе конфликта с двумя гражданами нанес одному из них множественные удары ножом и причинил несколько порезов второму мужчине", - сказал Васенин
.
По его словам, о случившемся сообщил очевидец конфликта в оперативные службы. "Незамедлительно приехавшие сотрудники полиции задержали на месте происшествия подозреваемого — ранее судимого 49-летнего жителя столицы. У него изъят нож", - уточнил Васенин.
Нарядом скорой медицинской помощи пострадавшие были госпитализированы. Согласно справке медиков, здоровью 30-летнего мужчины причинен тяжкий вред.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ
"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фигурант заключен под стражу.
На видео от ГУМВД человек в капюшоне несколько раз бьет ножом пятившегося от него мужчину, тот падает, агрессора это не останавливает, попутно он наносит несколько ударов другому прохожему, сбивая его с ног. Позже в кадре появляются двое полицейских.