В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих

По его словам, о случившемся сообщил очевидец конфликта в оперативные службы. "Незамедлительно приехавшие сотрудники полиции задержали на месте происшествия подозреваемого — ранее судимого 49-летнего жителя столицы. У него изъят нож", - уточнил Васенин.

На видео от ГУМВД человек в капюшоне несколько раз бьет ножом пятившегося от него мужчину, тот падает, агрессора это не останавливает, попутно он наносит несколько ударов другому прохожему, сбивая его с ног. Позже в кадре появляются двое полицейских.