В ВСУ создали батальон операторов дронов, состоящий из наемников - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 06.10.2025
В ВСУ создали батальон операторов дронов, состоящий из наемников
В ВСУ создали батальон операторов дронов, состоящий из наемников - РИА Новости, 06.10.2025
В ВСУ создали батальон операторов дронов, состоящий из наемников
Подразделение беспилотных систем под названием "Флэш", состоящее из наемников, появилось в ВСУ, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T03:22:00+03:00
2025-10-06T03:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
колумбия
россия
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
В ВСУ создали батальон операторов дронов, состоящий из наемников

В ВСУ появился состоящий из наемников батальон операторов дронов

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Подразделение беспилотных систем под названием "Флэш", состоящее из наемников, появилось в ВСУ, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях.
Структура, отвечающая за вербовку иностранцев в ВСУ, опубликовала в своих соцсетях видеозапись, в которой человек в военной форме обращается к зрителям на английском языке и приглашает их присоединиться к первому международному батальону беспилотных систем "Флэш".
Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Колумбийские наемники попросили спасти их с Украины
Вчера, 21:56
Эмблема подразделения содержит изображение БПЛА в языках пламени, однако вербовщик отмечает, что наемников обучат и применению наземных дронов.
Судя по шеврону на рукаве вербовщика, а также обозначению на эмблеме подразделения, батальон "Флэш" входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады "Рыцари зимней кампании" ВСУ.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
В начале сентября преподаватель Университета Ла Салье в Боготе и консультант ВС Колумбии Энри Канселадо сообщил РИА Новости, что колумбийские наемники на Украине учатся изготовлению самодельных дронов и оттачивают навыки обращения с ними.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Подполье рассказало о румынских наемниках в Сумской области
29 сентября, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКолумбияРоссияГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала