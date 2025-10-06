В ВСУ создали батальон операторов дронов, состоящий из наемников

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Подразделение беспилотных систем под названием "Флэш", состоящее из наемников, появилось в ВСУ, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях.
Структура, отвечающая за вербовку иностранцев в ВСУ, опубликовала в своих соцсетях видеозапись, в которой человек в военной форме обращается к зрителям на английском языке и приглашает их присоединиться к первому международному батальону беспилотных систем "Флэш".
Эмблема подразделения содержит изображение БПЛА в языках пламени, однако вербовщик отмечает, что наемников обучат и применению наземных дронов.
Судя по шеврону на рукаве вербовщика, а также обозначению на эмблеме подразделения, батальон "Флэш" входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады "Рыцари зимней кампании" ВСУ.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
В начале сентября преподаватель Университета Ла Салье в Боготе и консультант ВС Колумбии Энри Канселадо сообщил РИА Новости, что колумбийские наемники на Украине учатся изготовлению самодельных дронов и оттачивают навыки обращения с ними.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Подполье рассказало о румынских наемниках в Сумской области
29 сентября, 12:07