В ВСУ создали батальон операторов дронов, состоящий из наемников

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Подразделение беспилотных систем под названием "Флэш", состоящее из наемников, появилось в ВСУ, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях.

Структура, отвечающая за вербовку иностранцев в ВСУ , опубликовала в своих соцсетях видеозапись, в которой человек в военной форме обращается к зрителям на английском языке и приглашает их присоединиться к первому международному батальону беспилотных систем "Флэш".

Эмблема подразделения содержит изображение БПЛА в языках пламени, однако вербовщик отмечает, что наемников обучат и применению наземных дронов.

Судя по шеврону на рукаве вербовщика, а также обозначению на эмблеме подразделения, батальон "Флэш" входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады "Рыцари зимней кампании" ВСУ.

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что наемники из Мексики Колумбии , приехавшие воевать за Украину , обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.

В начале сентября преподаватель Университета Ла Салье в Боготе и консультант ВС Колумбии Энри Канселадо сообщил РИА Новости, что колумбийские наемники на Украине учатся изготовлению самодельных дронов и оттачивают навыки обращения с ними.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.