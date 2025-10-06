Суд вынес приговор наемнику из Великобритании, воевавшему на стороне ВСУ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Наемник из Великобритании Вильям Пейдж, воевавший на стороне ВСУ, заочно осужден на 6 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении подданного Соединенного Королевства Великобритании Северной Ирландии ... Решением суда Пейдж заочно приговорен к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об участии наёмника в вооруженном конфликте.

Установлено, что с 2022 года Пейдж в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в качестве наемника за вознаграждение, выполняя приказы командования, участвовал в боях против ВС РФ. Отмечается, что он прошел курс военной подготовки, был обеспечен оружием, боеприпасами и иными необходимыми средствами материально-технического обеспечения.