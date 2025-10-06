Рейтинг@Mail.ru
17:51 06.10.2025
Суд вынес приговор наемнику из Великобритании, воевавшему на стороне ВСУ
Наемник из Великобритании Вильям Пейдж, воевавший на стороне ВСУ, заочно осужден на 6 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 06.10.2025
в мире, великобритания, вооруженные силы украины, россия, следственный комитет россии (ск рф), северная ирландия
В мире, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Северная Ирландия
Наемник из Великобритании, воевавший на стороне ВСУ, заочно осужден на шесть лет

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Наемник из Великобритании Вильям Пейдж, воевавший на стороне ВСУ, заочно осужден на 6 лет, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии... Решением суда Пейдж заочно приговорен к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Колумбийские наемники попросили спасти их с Украины
5 октября, 21:56
Отмечается, что он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об участии наёмника в вооруженном конфликте.
Установлено, что с 2022 года Пейдж в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в качестве наемника за вознаграждение, выполняя приказы командования, участвовал в боях против ВС РФ. Отмечается, что он прошел курс военной подготовки, был обеспечен оружием, боеприпасами и иными необходимыми средствами материально-технического обеспечения.
Подчеркивается, что наемник заочно арестован, он объявлен в международный розыск.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Украина нарушает конвенцию против наемничества, заявил колумбийский юрист
Вчера, 07:16
 
