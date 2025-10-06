Рейтинг@Mail.ru
Женщина после звонка "зампреда ЦБ" передала мошенникам 47 миллионов рубелей - РИА Новости, 06.10.2025
17:05 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/mvd-2046678176.html
Женщина после звонка "зампреда ЦБ" передала мошенникам 47 миллионов рубелей
Женщина после звонка "зампреда ЦБ" передала мошенникам 47 миллионов рубелей - РИА Новости, 06.10.2025
Женщина после звонка "зампреда ЦБ" передала мошенникам 47 миллионов рубелей
Жительница Новокузнецка передала аферистам 47 миллионов рублей, курьеров задержали полицейские, возбуждено дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T17:05:00+03:00
2025-10-06T17:05:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/72/1473907297_0:244:3142:2011_1920x0_80_0_0_1f143912268204324ebdccbd67d8f6b3.jpg
https://ria.ru/20250225/moshennik-2001430193.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область
Женщина после звонка "зампреда ЦБ" передала мошенникам 47 миллионов рубелей

МВД: жительница Новокузнецка передала аферистам 47 миллионов рублей

КЕМЕРОВО, 6 окт – РИА Новости. Жительница Новокузнецка передала аферистам 47 миллионов рублей, курьеров задержали полицейские, возбуждено дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
"Полицейские выяснили, что в середине сентября горожанке по мессенджеру позвонила незнакомка, которая представилась заместителем председателя правления Центрального банка РФ и предупредила о том, что новокузнечанке будет звонить следователь. В дальнейшем, представляясь работниками банковской сферы, надзорных и правоохранительных органов, злоумышленники запугали женщину, будто преступники получили доступ к ее счетам и финансовым документам", – говорится в сообщении.
По словам звонивших, квартира жительницы Новокузнецка оказалась в залоге, а от ее имени якобы поступают деньги за границу.
"Для пресечения противоправных действий мошенники убедили собеседницу снять все накопления и перевести их на "безопасный счет". Несмотря на то, что горожанка знала о такой схеме обмана из СМИ, она поверила… и в течение 2 недель 5 раз передавала курьеру деньги, часть которых получила в наследство после смерти родственника, часть взяла в долг. Общая сумма составила около 47 миллионов рублей", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в ходе работы с потерпевшей полицейские выяснили, что аферисты вынуждают ее продать автомобиль и передать очередную сумму курьеру.
"Оперативники разработали спецмероприятие по задержанию злоумышленников. С поличным были задержаны курьер, прибывший за деньгами, а также два его сообщника, жители Прокопьевска в возрасте от 26 до 40 лет", – сообщили в полицейском главке.
Предварительно установлено, что подозреваемые нашли криминальный заработок в мессенджере. Один из задержанных приходил к новокузнечанке и, назвав заранее обозначенное кодовое слово, получал от нее разные суммы денег, которые передавал сообщникам.
"Следователем отдела полиции "Левобережный" УМВД России по городу Новокузнецку возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следователя фигуранты заключены под стражу", – сообщили в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская область
 
 
