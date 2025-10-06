Женщина после звонка "зампреда ЦБ" передала мошенникам 47 миллионов рубелей

КЕМЕРОВО, 6 окт – РИА Новости. Жительница Новокузнецка передала аферистам 47 миллионов рублей, курьеров задержали полицейские, возбуждено дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

"Полицейские выяснили, что в середине сентября горожанке по мессенджеру позвонила незнакомка, которая представилась заместителем председателя правления Центрального банка РФ и предупредила о том, что новокузнечанке будет звонить следователь. В дальнейшем, представляясь работниками банковской сферы, надзорных и правоохранительных органов, злоумышленники запугали женщину, будто преступники получили доступ к ее счетам и финансовым документам", – говорится в сообщении.

По словам звонивших, квартира жительницы Новокузнецка оказалась в залоге, а от ее имени якобы поступают деньги за границу.

"Для пресечения противоправных действий мошенники убедили собеседницу снять все накопления и перевести их на "безопасный счет". Несмотря на то, что горожанка знала о такой схеме обмана из СМИ, она поверила… и в течение 2 недель 5 раз передавала курьеру деньги, часть которых получила в наследство после смерти родственника, часть взяла в долг. Общая сумма составила около 47 миллионов рублей", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в ходе работы с потерпевшей полицейские выяснили, что аферисты вынуждают ее продать автомобиль и передать очередную сумму курьеру.

"Оперативники разработали спецмероприятие по задержанию злоумышленников. С поличным были задержаны курьер, прибывший за деньгами, а также два его сообщника, жители Прокопьевска в возрасте от 26 до 40 лет", – сообщили в полицейском главке.

Предварительно установлено, что подозреваемые нашли криминальный заработок в мессенджере. Один из задержанных приходил к новокузнечанке и, назвав заранее обозначенное кодовое слово, получал от нее разные суммы денег, которые передавал сообщникам.