Юрист рассказал, как турист может взыскать компенсацию с МВД

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Турист может взыскать через суд компенсацию с МВД за несостоявшийся отдых из-за ошибки в загранпаспорте, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин, комментируя появившуюся в СМИ историю о том, что десятки россиян не сумели воспользоваться турпутевками из-за наползания текста на графы в загранпаспортах.

"Основной виновник - это лицо, которое выдало паспорт, поэтому изначально необходимо написать претензию в МВД (или МИД, если паспорт выдан за рубежом), так как именно этот орган допустил техническую ошибку, в результате чего гражданину был выдан документ с дефектом. В случае отказа возмещения или игнора - уже подавать иск в суд к МВД, но через Минфин - иск к Российской Федерации в лице Минфина", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на практике граждане уже взыскивали убытки в судах из-за ошибки в транслитерации имени или в графе "пол". В ряде случаев удавалось вернуть стоимость тура и билетов, а также компенсацию морального вреда - до 50 тысяч рублей, добавил Жорин