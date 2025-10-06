Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как турист может взыскать компенсацию с МВД - РИА Новости, 06.10.2025
11:11 06.10.2025
Юрист рассказал, как турист может взыскать компенсацию с МВД
Юрист рассказал, как турист может взыскать компенсацию с МВД - РИА Новости, 06.10.2025
Юрист рассказал, как турист может взыскать компенсацию с МВД
Турист может взыскать через суд компенсацию с МВД за несостоявшийся отдых из-за ошибки в загранпаспорте, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Жорин и... РИА Новости, 06.10.2025
Юрист рассказал, как турист может взыскать компенсацию с МВД

Жорин: турист может взыскать компенсацию с МВД за ошибку в загранпаспорте

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Турист может взыскать через суд компенсацию с МВД за несостоявшийся отдых из-за ошибки в загранпаспорте, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин, комментируя появившуюся в СМИ историю о том, что десятки россиян не сумели воспользоваться турпутевками из-за наползания текста на графы в загранпаспортах.
"Основной виновник - это лицо, которое выдало паспорт, поэтому изначально необходимо написать претензию в МВД (или МИД, если паспорт выдан за рубежом), так как именно этот орган допустил техническую ошибку, в результате чего гражданину был выдан документ с дефектом. В случае отказа возмещения или игнора - уже подавать иск в суд к МВД, но через Минфин - иск к Российской Федерации в лице Минфина", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что на практике граждане уже взыскивали убытки в судах из-за ошибки в транслитерации имени или в графе "пол". В ряде случаев удавалось вернуть стоимость тура и билетов, а также компенсацию морального вреда - до 50 тысяч рублей, добавил Жорин.
Кроме того, турист может привлечь в качестве соответчика туроператора, если заранее предоставлял ему копию документа, но там не заметили явного дефекта, заявил эксперт.
Девушка сканирует свой российский паспорт для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В МВД объяснили, почему оформление загранпаспорта может быть приостановлено
20 августа, 15:44
 
Сергей Жорин
 
 
