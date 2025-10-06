Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила Мозамбику подписать соглашение о безвизе - РИА Новости, 06.10.2025
16:47 06.10.2025 (обновлено: 16:57 06.10.2025)
Россия предложила Мозамбику подписать соглашение о безвизе
Россия предложила Мозамбику подписать соглашение о безвизе - РИА Новости, 06.10.2025
Россия предложила Мозамбику подписать соглашение о безвизе
Россия предложила Мозамбику подписать двусторонее соглашение об отмене виз, проект находится на рассмотрении мозамбикской стороны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия предложила Мозамбику подписать двусторонее соглашение об отмене виз, проект находится на рассмотрении мозамбикской стороны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике."В настоящее время на рассмотрении мозамбикской стороны находится проект предложенного Россией двустороннего соглашения об отмене визовых требований для владельцев общегражданских заграничных паспортов", - сказали агентству в посольстве.Там добавили, что после окончательного согласования текста документа будет его официальное подписание и вступление в силу."После отмены указанных процедур на основании подписанного двустороннего соглашения возможно ожидать рост притока наших граждан в Мозамбик, обладающий хорошим потенциалом для осуществления туристических поездок и проведения пляжного отдыха", - отметили в дипмиссии.В посольстве напомнили, что Мозамбик с 1 мая 2023 года в одностороннем порядке упростил въездные процедуры для граждан 29 стран, включая Россию."Наши соотечественники могут оформить визу сроком на 30 дней по прибытии на мозамбикскую территорию. Для этого необходимо иметь паспорт со сроком действия не менее шести месяцев с даты въезда и подтверждение из гостиницы или туристической организации наличия брони проживания. При этом туристический сбор при переходе границы составит 10 долларов США", - заключили в дипмиссии.
россия
мозамбик
Россия предложила Мозамбику подписать соглашение о безвизе

Россия предложила Мозамбику подписать двустороннее соглашение о безвизе

Мозамбик
Мозамбик. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия предложила Мозамбику подписать двусторонее соглашение об отмене виз, проект находится на рассмотрении мозамбикской стороны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике.
"В настоящее время на рассмотрении мозамбикской стороны находится проект предложенного Россией двустороннего соглашения об отмене визовых требований для владельцев общегражданских заграничных паспортов", - сказали агентству в посольстве.
Там добавили, что после окончательного согласования текста документа будет его официальное подписание и вступление в силу.
"После отмены указанных процедур на основании подписанного двустороннего соглашения возможно ожидать рост притока наших граждан в Мозамбик, обладающий хорошим потенциалом для осуществления туристических поездок и проведения пляжного отдыха", - отметили в дипмиссии.
В посольстве напомнили, что Мозамбик с 1 мая 2023 года в одностороннем порядке упростил въездные процедуры для граждан 29 стран, включая Россию.
"Наши соотечественники могут оформить визу сроком на 30 дней по прибытии на мозамбикскую территорию. Для этого необходимо иметь паспорт со сроком действия не менее шести месяцев с даты въезда и подтверждение из гостиницы или туристической организации наличия брони проживания. При этом туристический сбор при переходе границы составит 10 долларов США", - заключили в дипмиссии.
В Приамурье рассказали о туроптоке в Китай после введения безвиза
23 сентября, 06:30
