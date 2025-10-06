https://ria.ru/20251006/moskva-2049846324.html
В Москве на Театральной площади промыли фонтан "Витали"
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Фонтан "Витали" промыли на Театральной площади в центре Москвы в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промыли фонтан "Витали" на Театральной площади ЦАО в рамках подготовки к зиме. В общей сложности на полную очистку фонтана потребовалось два часа. В работах задействовали бригаду из четырех специалистов и одну поливомоечную машину. С помощью аппарата высокого давления тщательно очистили все элементы сооружения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из старейших фонтанов изначально был предназначен для доставки воды населению. Со временем он утратил эту функцию и остался декоративным украшением города. Фонтан "Витали" отремонтировали в прошлом году. Специалисты полностью обновили технологическую "начинку" фонтана – заменили щиты управления, кабельные линии, инженерное оборудование. Весной обновили светильники подводной подсветки.
"В течение зимы все столичные фонтаны готовим к новому сезону. В частности, проверяем и при необходимости обновляем насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проводим профилактический ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики", - уточняется в сообщении.