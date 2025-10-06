Рейтинг@Mail.ru
В Москве на Театральной площади промыли фонтан "Витали" - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:46 06.10.2025 (обновлено: 14:44 22.10.2025)
https://ria.ru/20251006/moskva-2049846324.html
В Москве на Театральной площади промыли фонтан "Витали"
В Москве на Театральной площади промыли фонтан "Витали" - РИА Новости, 22.10.2025
В Москве на Театральной площади промыли фонтан "Витали"
Фонтан "Витали" промыли на Театральной площади в центре Москвы в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-06T13:46:00+03:00
2025-10-22T14:44:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
цао
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753016614_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_279bbf99fea736db5e47968d430e587f.jpg
https://ria.ru/20250926/moskva-2044537732.html
москва
цао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753016614_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_83ea29da73b727f615618d0ace8a407c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, цао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЦАО
В Москве на Театральной площади промыли фонтан "Витали"

В центре Москвы промыли фонтан «Витали» в рамках подготовки к зиме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФонтан Витали в сквере на Театральной площади в Москве
Фонтан Витали в сквере на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Фонтан Витали в сквере на Театральной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Фонтан "Витали" промыли на Театральной площади в центре Москвы в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промыли фонтан "Витали" на Театральной площади ЦАО в рамках подготовки к зиме. В общей сложности на полную очистку фонтана потребовалось два часа. В работах задействовали бригаду из четырех специалистов и одну поливомоечную машину. С помощью аппарата высокого давления тщательно очистили все элементы сооружения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из старейших фонтанов изначально был предназначен для доставки воды населению. Со временем он утратил эту функцию и остался декоративным украшением города. Фонтан "Витали" отремонтировали в прошлом году. Специалисты полностью обновили технологическую "начинку" фонтана – заменили щиты управления, кабельные линии, инженерное оборудование. Весной обновили светильники подводной подсветки.
"В течение зимы все столичные фонтаны готовим к новому сезону. В частности, проверяем и при необходимости обновляем насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проводим профилактический ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики", - уточняется в сообщении.
Фонтан в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Фонтаны в Москве начали готовить к завершению сезона
26 сентября, 12:33
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЦАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала