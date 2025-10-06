Рейтинг@Mail.ru
Москва открыта к диалогу с Берлином, заявил МИД России - РИА Новости, 06.10.2025
20:23 06.10.2025
Москва открыта к диалогу с Берлином, заявил МИД России
в мире
германия
берлин (город)
россия
олег тяпкин
в мире, германия, берлин (город), россия, олег тяпкин
В мире, Германия, Берлин (город), Россия, Олег Тяпкин
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва открыта к диалогу с Берлином, но при нынешней риторике властей Германии восстановление прагматичных отношений сомнительно в обозримом будущем, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Дипломатия в принципе подразумевает решение всех разногласий диалогом. Но для того, чтобы он состоялся, нужно желание двух сторон. Мы со своей стороны никогда не отрицали, что руку не убираем – мы всегда готовы к диалогу. А вот готовы ли к диалогу наши партнеры? Ответа нет. Более того, по их заявлениям сегодня я бы не стал с уверенностью говорить о том, что в ближайшей перспективе мы сможем в отношениях с Берлином выйти на какой-то прагматичный уровень", - сказал дипломат в эфире "Первого канала".
В мае глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что избегал бы слова "война" для описания нынешнего этапа отношений Германии с Россией, но добавил, что страны уже не находятся в ситуации "явного мира".
