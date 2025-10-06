Москва открыта к диалогу с Берлином, заявил МИД России

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва открыта к диалогу с Берлином, но при нынешней риторике властей Германии восстановление прагматичных отношений сомнительно в обозримом будущем, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.