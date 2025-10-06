https://ria.ru/20251006/moskva-2046698516.html
Легковушка влетела в ограждение на набережной Яузы в Москве
Легковушка влетела в ограждение на набережной Яузы в Москве
Легковушка влетела в ограждение на набережной Яузы в Москве
Легковой автомобиль от столкновения с другим авто влетел в ограждение на набережной реки Яуза в Москве, один человек пострадал
Легковушка влетела в ограждение на набережной Яузы в Москве
Один человек пострадал в ДТП на набережной Яузы в Москве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль от столкновения с другим авто влетел в ограждение на набережной реки Яуза в Москве, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МВД по Москве.
"По предварительным данным, в понедельник примерно в 15.28 произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим наездом одного из них на ограждение набережной реки Яуза", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе рассказали, что в результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.