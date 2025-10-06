Рейтинг@Mail.ru
Легковушка влетела в ограждение на набережной Яузы в Москве
18:42 06.10.2025
Легковушка влетела в ограждение на набережной Яузы в Москве
Легковушка влетела в ограждение на набережной Яузы в Москве - РИА Новости, 06.10.2025
Легковушка влетела в ограждение на набережной Яузы в Москве
Легковой автомобиль от столкновения с другим авто влетел в ограждение на набережной реки Яуза в Москве, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2025
происшествия, москва, в мире
Происшествия, Москва, В мире
Легковушка влетела в ограждение на набережной Яузы в Москве

Один человек пострадал в ДТП на набережной Яузы в Москве

Последствия ДТП с участием двух автомобилей на проспекте Мира
Последствия ДТП с участием двух автомобилей на проспекте Мира - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль от столкновения с другим авто влетел в ограждение на набережной реки Яуза в Москве, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МВД по Москве.
Последствия ДТП с участием двух автомобилей на проспекте Мира
Последствия ДТП с участием двух автомобилей на проспекте Мира - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием двух автомобилей на проспекте Мира
"По предварительным данным, в понедельник примерно в 15.28 произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим наездом одного из них на ограждение набережной реки Яуза", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе рассказали, что в результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
