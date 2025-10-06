https://ria.ru/20251006/moskva-2046686304.html
Срок следствия по новому делу экс-министра Открытого правительства продлили
Срок следствия по новому делу экс-министра Открытого правительства продлили - РИА Новости, 06.10.2025
Срок следствия по новому делу экс-министра Открытого правительства продлили
Срок следствия по новому делу о мошенничестве в особо крупном размере бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову продлен до 15 декабря, передает... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T17:48:00+03:00
2025-10-06T17:48:00+03:00
2025-10-06T17:48:00+03:00
михаил абызов
открытое правительство
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156373/58/1563735815_0:91:2307:1389_1920x0_80_0_0_3c78250b6be646e9e271f0a452ddf02d.jpg
https://ria.ru/20251006/televeduschaya-2046680846.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156373/58/1563735815_50:0:2258:1656_1920x0_80_0_0_9085e99474a48b37af63756b9edfed4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил абызов, открытое правительство, происшествия
Михаил Абызов, Открытое правительство, Происшествия
Срок следствия по новому делу экс-министра Открытого правительства продлили
Срок следствия по новому делу Абызова продлили до 15 декабря