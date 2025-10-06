Рейтинг@Mail.ru
Срок следствия по новому делу экс-министра Открытого правительства продлили - РИА Новости, 06.10.2025
17:48 06.10.2025
Срок следствия по новому делу экс-министра Открытого правительства продлили
михаил абызов
открытое правительство
происшествия
михаил абызов, открытое правительство, происшествия
Михаил Абызов, Открытое правительство, Происшествия
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Срок следствия по новому делу о мошенничестве в особо крупном размере бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову продлен до 15 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Уголовное было возбуждено 15 марта 2018 года в отношении Рязанцева и неустановленных лиц, срок следствия продлен до 15 декабря 2025 года", - заявила судья, перечисляя материалы на заседании об избрании ареста Абызову по новому уголовному делу.
Михаил Абызов, Открытое правительство, Происшествия
 
 
