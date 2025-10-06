В Москве провели уникальную операцию при тяжелой деформации позвоночника

https://ria.ru/20251006/moskva-2046573281.html

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Врачи московской детской городской клинической больницы святого Владимира вместе со специалистами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова провели подростку уникальную операцию по исправлению тяжелой деформации позвоночника, сообщила журналистам вице-мэр столицы Анастасия Ракова. "Впервые в практике хирургического лечения кифоза специалисты детской больницы имени святого Владимира применили технологию, которая позволяет пациенту не просто обрести здоровую осанку, а сохранить активность и гибкость позвоночника. Юноша поступил в больницу с серьезной деформацией грудного отдела, относящейся к тяжелой инвалидизирующей стадии. Его беспокоили боли в спине, утомляемость, а риск осложнений со стороны внутренних органов был крайне высок", — рассказала она. По словам Раковой, раньше в подобных случаях применялись жесткие металлические конструкции, которые выпрямляли спину, но лишали человека возможности свободно двигаться. "Сегодня мы можем предложить метод, исправляющий деформацию при сохранении подвижности тела и качества жизни. Это настоящий прорыв в детской медицине, открывающий новые перспективы и возможности в лечении пациентов с такой патологией, особенно в подростковом возрасте, когда важно обеспечить потенциал роста и полноценную физическую активность", — подчеркнула вице-мэр. Ракова пояснила, что во время операции установили 21 винтовое крепление, которые изготовили по индивидуальному шаблону. Через винты с обеих сторон пропустили по два гибких полимерных корда, что позволило убрать искривление позвоночника. Операция длилась несколько часов и завершилась полным исправлением деформации. Послеоперационный период прошел без осложнений, юношу выписали домой на реабилитацию.

