Адвокат прокомментировал требование Минюста Молдавии распустить две партии

КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии должен оценить законность требований минюста ограничить деятельность двух партий из блока "Победа" и роспуска еще одной из них, заявил журналистам адвокат Вадим Банару.

Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий - " Возрождение ", "Шанс", "Победа" и "Сила Альтернативы и Спасения Молдовы" (FASM). Также минюст направил запрос в суд об ограничении деятельности этих партий, пока не будет принято решение об их роспуске. В понедельник Апелляционная палата Кишинева начала рассмотрение вопроса об ограничении деятельности партии "Сила Альтернативы и Спасения Молдовы" и "Возрождения", а также роспуска партии "Шанс".

"В этой связи был подал запрос в Конституционный суд, и ответа пока нет. Поэтому заседания суда были перенесены для того, чтобы сначала высказались судьи КС", - заявил Банару журналистам после заседания суда.

Он выразил сожаление, что в системе юстиции Молдавии сложилась катастрофическая ситуация. При этом Банару все же надеется, что в системе остались справедливые судьи.

Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в парламентских выборах, которые прошли 28 сентября. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.