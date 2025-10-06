Рейтинг@Mail.ru
19:20 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/moldaviya-2046705084.html
Адвокат прокомментировал требование Минюста Молдавии распустить две партии
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
возрождение
европейский суд
парламентские выборы в молдавии
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, возрождение, европейский суд, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Возрождение, Европейский суд, Парламентские выборы в Молдавии
Адвокат прокомментировал требование Минюста Молдавии распустить две партии

Банару: КС Молдавии должен оценить законность требований о роспуске двух партий

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии должен оценить законность требований минюста ограничить деятельность двух партий из блока "Победа" и роспуска еще одной из них, заявил журналистам адвокат Вадим Банару.
Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий - "Возрождение", "Шанс", "Победа" и "Сила Альтернативы и Спасения Молдовы" (FASM). Также минюст направил запрос в суд об ограничении деятельности этих партий, пока не будет принято решение об их роспуске. В понедельник Апелляционная палата Кишинева начала рассмотрение вопроса об ограничении деятельности партии "Сила Альтернативы и Спасения Молдовы" и "Возрождения", а также роспуска партии "Шанс".
"В этой связи был подал запрос в Конституционный суд, и ответа пока нет. Поэтому заседания суда были перенесены для того, чтобы сначала высказались судьи КС", - заявил Банару журналистам после заседания суда.
Он выразил сожаление, что в системе юстиции Молдавии сложилась катастрофическая ситуация. При этом Банару все же надеется, что в системе остались справедливые судьи.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в парламентских выборах, которые прошли 28 сентября. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В течение нескольких предыдущих лет режим президента Молдавии Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день парламентских выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Выборы в Молдавии не были честными, заявил депутат Соцпартии
