Выборы в Молдавии не были честными, заявил депутат Соцпартии
Парламентские выборы в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии не были честными, поэтому оппозиции нужно провести работу над ошибками, чтобы не допустить впредь махинаций со стороны властей, заявил депутат парламента от входящей в оппозиционный Патриотический блок Соцпартии Влад Батрынча.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
"Мы дали достойный бой на прошедших выборах. Выборы не были честными, политическая и юридическая борьбы продолжается. Также необходимо провести работу над ошибками, активизировать внутренние мероприятия, формировать новую повестку и кадры", — заявил Батрынча журналистам.
Он отметил, что оппозиция должна генерировать новое видение молдавской политики и выходить с новыми проектами.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.