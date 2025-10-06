Филат обвинил правящую партию Молдавии в зачистке оппозиции

КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии и лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что результаты парламентских выборов в республике были предопределены заранее, а правящая партия монополизировала тему евроинтеграции, используя страхи перед Россией и устраняя конкурентов.

Политик отметил, что власть обеспечила себе преимущество не только административными ресурсами и контролем над Центральной избирательной комиссией, но и с помощью внешнего влияния. "Исход был решён задолго до кампании. Большинство членов ЦИК делегированы правящей партией", - подчеркнул экс-премьер.