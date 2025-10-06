Рейтинг@Mail.ru
Филат обвинил правящую партию Молдавии в зачистке оппозиции - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/moldaviya-2046634286.html
Филат обвинил правящую партию Молдавии в зачистке оппозиции
Филат обвинил правящую партию Молдавии в зачистке оппозиции - РИА Новости, 06.10.2025
Филат обвинил правящую партию Молдавии в зачистке оппозиции
Бывший премьер-министр Молдавии и лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что результаты парламентских выборов в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:01:00+03:00
2025-10-06T14:01:00+03:00
в мире
молдавия
россия
европа
владимир филат
майя санду
либерально-демократическая партия молдавии
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397582_0:100:1341:854_1920x0_80_0_0_06f5b0b24929c922393d2809c147ffbf.jpg
https://ria.ru/20251004/deputat-2046357166.html
https://ria.ru/20251003/prezident-2046199783.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397582_75:0:1266:893_1920x0_80_0_0_cc1c96dcb9245237ad1826d5300885df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, европа, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Владимир Филат, Майя Санду, Либерально-демократическая партия Молдавии, Парламентские выборы в Молдавии
Филат обвинил правящую партию Молдавии в зачистке оппозиции

Экс-премьер Молдавии Филат обвинил правящую партию в зачистке оппозиции

© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии и лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что результаты парламентских выборов в республике были предопределены заранее, а правящая партия монополизировала тему евроинтеграции, используя страхи перед Россией и устраняя конкурентов.
"Мы стали свидетелями зачистки правой ниши: партии с проевропейским месседжем были выведены из борьбы. Оппозицию в целом представили как пророссийскую и антиевропейскую, а избирателей поставили перед искусственным выбором: с Европой — мир, с Россией — война", - сказал Филат в эфире кишиневского телеканала 1Сinema.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В ПМР рассказали, почему Молдавия настаивает на выводе российских войск
4 октября, 13:58
Политик отметил, что власть обеспечила себе преимущество не только административными ресурсами и контролем над Центральной избирательной комиссией, но и с помощью внешнего влияния. "Исход был решён задолго до кампании. Большинство членов ЦИК делегированы правящей партией", - подчеркнул экс-премьер.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.️
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Санду судится с односельчанкой, обвинившей ее деда в депортациях молдаван
3 октября, 15:51
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаВладимир ФилатМайя СандуЛиберально-демократическая партия МолдавииПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала