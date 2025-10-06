Митрополит УПЦ рассказал в ООН о мобилизации священников на Украине

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) получает отсрочку от мобилизации на Украине только в случае, если он переходит в "привилегированную властями" структуру расколькнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил находящийся под следствием на Украине митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в своем выступлении на заседании Совета ООН по правам человека по видеосвязи в связи с запретом на выезд из страны, сообщается на Священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) получает отсрочку от мобилизации на Украине только в случае, если он переходит в "привилегированную властями" структуру расколькнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил находящийся под следствием на Украине митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в своем выступлении на заседании Совета ООН по правам человека по видеосвязи в связи с запретом на выезд из страны, сообщается на сайте УПЦ в понедельник.

Суд на Украине не разрешил митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву), находящемуся под следствием, покинуть страну для участия в сессии ООН , адвокаты иерарха обратились в суды города Черкасс с ходатайством об отмене всех мер пресечения для выезда на заседание ООН в Женеву , сообщил ранее Союз православных журналистов.

« "Поскольку Сосновский районный суд Черкасс не разрешил митрополиту Феодосию выезд в Женеву для участия в сессии Совета ООН по правам человека, выступление состоялось в формате видеозаявления. Владыка сообщил дипломатам государств-участников ООН, официальным мандатариям ООН о сложившейся ситуации по мобилизации священнослужителей УПЦ", - говорится в сообщении.

В своем выступлении иерарх подчеркнул, что по церковным канонам священники не могут участвовать в войне как солдаты, тем не менее, клириков УПЦ мобилизуют, как солдат.

"Сейчас ситуация в Украине выглядит так: если священнослужитель УПЦ переходит в другую привилегированную властями конфессию, он немедленно получает отсрочку от мобилизации. В противном случае его отправляют на войну как обычного солдата", — цитирует слова митрополита пресс-служба УПЦ.

Ранее в ООН Украину обвинили в преследовании духовенства общин и журналистов УПЦ. Имя митрополита Феодосия фигурировало в документе спецдокладчиков.

Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. Сам митрополит заявлял, что дело против него политическое, надуманное и сфальсифицированное. Ранее иерарх уже рассказывал на совещании в ООН о преследовании священнослужителей канонической УПЦ на Украине и призывал "остановить беззаконие".