Митрополит УПЦ рассказал в ООН о мобилизации священников на Украине
Религия
 
17:20 06.10.2025
Митрополит УПЦ рассказал в ООН о мобилизации священников на Украине
Митрополит УПЦ рассказал в ООН о мобилизации священников на Украине
Священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) получает отсрочку от мобилизации на Украине только в случае, если он переходит в "привилегированную... РИА Новости, 06.10.2025
Митрополит УПЦ рассказал в ООН о мобилизации священников на Украине

Митрополит Феодосий рассказал в ООН о мобилизации священников УПЦ на Украине

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) получает отсрочку от мобилизации на Украине только в случае, если он переходит в "привилегированную властями" структуру расколькнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил находящийся под следствием на Украине митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в своем выступлении на заседании Совета ООН по правам человека по видеосвязи в связи с запретом на выезд из страны, сообщается на сайте УПЦ в понедельник.
Суд на Украине не разрешил митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву), находящемуся под следствием, покинуть страну для участия в сессии ООН, адвокаты иерарха обратились в суды города Черкасс с ходатайством об отмене всех мер пресечения для выезда на заседание ООН в Женеву, сообщил ранее Союз православных журналистов.
«
"Поскольку Сосновский районный суд Черкасс не разрешил митрополиту Феодосию выезд в Женеву для участия в сессии Совета ООН по правам человека, выступление состоялось в формате видеозаявления. Владыка сообщил дипломатам государств-участников ООН, официальным мандатариям ООН о сложившейся ситуации по мобилизации священнослужителей УПЦ", - говорится в сообщении.
В своем выступлении иерарх подчеркнул, что по церковным канонам священники не могут участвовать в войне как солдаты, тем не менее, клириков УПЦ мобилизуют, как солдат.
"Сейчас ситуация в Украине выглядит так: если священнослужитель УПЦ переходит в другую привилегированную властями конфессию, он немедленно получает отсрочку от мобилизации. В противном случае его отправляют на войну как обычного солдата", — цитирует слова митрополита пресс-служба УПЦ.
Ранее в ООН Украину обвинили в преследовании духовенства общин и журналистов УПЦ. Имя митрополита Феодосия фигурировало в документе спецдокладчиков.
Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. Сам митрополит заявлял, что дело против него политическое, надуманное и сфальсифицированное. Ранее иерарх уже рассказывал на совещании в ООН о преследовании священнослужителей канонической УПЦ на Украине и призывал "остановить беззаконие".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Религия Украина Черкассы Женева (город) ООН Православная церковь Украины (ПЦУ) Украинская православная церковь
 
 
