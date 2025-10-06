Экс-чиновнику Минобороны Украины предъявили обвинение в коррупции

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Бывший руководитель одного из департаментов минобороны Украины переплатил при закупке воды для ВСУ 322 миллиона гривен (7,8 миллиона долларов), ему предъявлено обвинение в халатном отношении к службе, сообщили в понедельник в государственном бюро расследований (ГБР).

"Работники ГБР сообщили о подозрении одному из бывших руководителей департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства обороны Украины по факту халатного отношения к военной службе… Чиновник при заключении и выполнении двух договоров на поставку воды для нужд обороны допустил лишнюю уплату средств в пользу ряда обществ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

По информации ведомства, министерству обороны был причинен ущерб на 322 миллиона гривен. Бывшему чиновнику ведомства предъявлено обвинение в халатном отношении к службе. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.