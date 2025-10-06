https://ria.ru/20251006/minoborony-2046588696.html
Экс-чиновнику Минобороны Украины предъявили обвинение в коррупции
Экс-чиновнику Минобороны Украины предъявили обвинение в коррупции - РИА Новости, 06.10.2025
Экс-чиновнику Минобороны Украины предъявили обвинение в коррупции
Бывший руководитель одного из департаментов минобороны Украины переплатил при закупке воды для ВСУ 322 миллиона гривен (7,8 миллиона долларов), ему предъявлено...
Экс-чиновнику Минобороны Украины предъявили обвинение в коррупции
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Бывший руководитель одного из департаментов минобороны Украины переплатил при закупке воды для ВСУ 322 миллиона гривен (7,8 миллиона долларов), ему предъявлено обвинение в халатном отношении к службе, сообщили в понедельник в государственном бюро расследований (ГБР).
"Работники ГБР сообщили о подозрении одному из бывших руководителей департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства обороны Украины по факту халатного отношения к военной службе… Чиновник при заключении и выполнении двух договоров на поставку воды для нужд обороны допустил лишнюю уплату средств в пользу ряда обществ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, министерству обороны был причинен ущерб на 322 миллиона гривен. Бывшему чиновнику ведомства предъявлено обвинение в халатном отношении к службе. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Сообщения о коррупции на Украине
звучат регулярно. Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.