МИД КНР не получал сообщений о застрявших на Эвересте иностранных туристах
МИД КНР не получал сообщений о застрявших на Эвересте иностранных туристах
Сообщений о застрявших на восточном склоне Эвереста иностранных туристах в МИД Китая не поступало, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
китай, россия, тибет
МИД КНР: сообщений о застрявших на Эвересте иностранных туристах не поступало
ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Сообщений о застрявших на восточном склоне Эвереста иностранных туристах в МИД Китая не поступало, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"К настоящему моменту китайская сторона еще не получала сообщений о застрявших иностранных туристах", - заявили в ведомстве на вопрос о том, есть ли среди оказавшихся в ловушке на Эвересте туристов иностранные граждане.
Издание "Саньсян душибао" в воскресенье сообщило, что около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете
из-за сильного снегопада и вынуждены укрываться в палатках на высоте 4900 метров. К месту происшествия уже направились местные спасательные команды и профессиональные гиды, однако глубокий снег осложняет спасательную операцию.
Медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР
сообщил в понедельник, что группа из 350 туристов, застрявших на Эвересте из-за снегопада, благополучно спустилась с горы и добралась до пункта сбора.
Ранее в консульском отделе посольства РФ
в Пекине
РИА Новости сообщили, что в дипмиссию пока не поступало обращений от граждан РФ в связи с ситуацией с застрявшими из-за снегопада на Эвересте туристами.