МИД КНР не получал сообщений о застрявших на Эвересте иностранных туристах

ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Сообщений о застрявших на восточном склоне Эвереста иностранных туристах в МИД Китая не поступало, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"К настоящему моменту китайская сторона еще не получала сообщений о застрявших иностранных туристах", - заявили в ведомстве на вопрос о том, есть ли среди оказавшихся в ловушке на Эвересте туристов иностранные граждане.