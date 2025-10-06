Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР не получал сообщений о застрявших на Эвересте иностранных туристах - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/mid-2046607524.html
МИД КНР не получал сообщений о застрявших на Эвересте иностранных туристах
МИД КНР не получал сообщений о застрявших на Эвересте иностранных туристах - РИА Новости, 06.10.2025
МИД КНР не получал сообщений о застрявших на Эвересте иностранных туристах
Сообщений о застрявших на восточном склоне Эвереста иностранных туристах в МИД Китая не поступало, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:29:00+03:00
2025-10-06T12:29:00+03:00
китай
россия
тибет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100444/04/1004440482_0:126:2500:1532_1920x0_80_0_0_1348da4efbd7e362a6f97789196196e4.jpg
https://ria.ru/20251005/everest-2046496387.html
китай
россия
тибет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100444/04/1004440482_146:0:2354:1656_1920x0_80_0_0_79c995dcf7c0c3404a4b8d484034d058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, тибет
Китай, Россия, Тибет
МИД КНР не получал сообщений о застрявших на Эвересте иностранных туристах

МИД КНР: сообщений о застрявших на Эвересте иностранных туристах не поступало

© Fotolia / filtvВид на Эверест
Вид на Эверест - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Fotolia / filtv
Вид на Эверест. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Сообщений о застрявших на восточном склоне Эвереста иностранных туристах в МИД Китая не поступало, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"К настоящему моменту китайская сторона еще не получала сообщений о застрявших иностранных туристах", - заявили в ведомстве на вопрос о том, есть ли среди оказавшихся в ловушке на Эвересте туристов иностранные граждане.
Издание "Саньсян душибао" в воскресенье сообщило, что около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за сильного снегопада и вынуждены укрываться в палатках на высоте 4900 метров. К месту происшествия уже направились местные спасательные команды и профессиональные гиды, однако глубокий снег осложняет спасательную операцию.
Медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР сообщил в понедельник, что группа из 350 туристов, застрявших на Эвересте из-за снегопада, благополучно спустилась с горы и добралась до пункта сбора.
Ранее в консульском отделе посольства РФ в Пекине РИА Новости сообщили, что в дипмиссию пока не поступало обращений от граждан РФ в связи с ситуацией с застрявшими из-за снегопада на Эвересте туристами.
Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели
5 октября, 15:10
 
КитайРоссияТибет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала