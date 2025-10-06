https://ria.ru/20251006/mid-2046606308.html
МИД пообещал жестко ответить на конфискацию активов в Европе
МИД пообещал жестко ответить на конфискацию активов в Европе - РИА Новости, 06.10.2025
МИД пообещал жестко ответить на конфискацию активов в Европе
Реакция Москвы на возможную конфискацию активов в Европе будет жесткой, предварительная работа уже проведена, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:24:00+03:00
2025-10-06T12:24:00+03:00
2025-10-06T12:24:00+03:00
в мире
москва
европа
россия
александр грушко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg
https://ria.ru/20251005/aktivy-2046524198.html
москва
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, европа, россия, александр грушко
В мире, Москва, Европа, Россия, Александр Грушко
МИД пообещал жестко ответить на конфискацию активов в Европе
Замглавы МИД Грушко: реакция на конфискацию активов в Европе будет жесткой