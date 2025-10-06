https://ria.ru/20251006/merkel-2046654953.html
Пушков отреагировал на слова Меркель о троянском коне Путина
Пушков отреагировал на слова Меркель о троянском коне Путина - РИА Новости, 06.10.2025
Пушков отреагировал на слова Меркель о троянском коне Путина
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель понимает, что раскол внутри Евросоюза может углубиться, считает российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 06.10.2025
Пушков отреагировал на слова Меркель о троянском коне Путина
Пушков: Меркель понимает, что раскол внутри ЕС может углубиться
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель понимает, что раскол внутри Евросоюза может углубиться, считает российский сенатор Алексей Пушков.
"Меркель
назвала чушью утверждения, будто (премьер Венгрии
Виктор - ред.) Орбан является "троянским конем" Путина в ЕС
. В отличие от евроидиотов, захлебывающихся от ненависти к России
и готовых зачислять во враги всех, кто эту ненависть не разделяет, Меркель понимает, что раскол внутри ЕС может углубиться", - написал Пушков
в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что в таких условиях антагонизировать страны и лидеров, которые не во всем согласны с Брюсселем
, "означает прокладывать путь к будущему распаду ЕС".
"Брекзит в ЕС считают исключением, и напрасно. Возможно, Брекзит был лишь первой ласточкой. Если Брюссель установит тоталитарную дисциплину в ЕС, к чему там явно тяготеют, то эта "ласточка" наверняка не будет последней. Меркель не Орбана защищает, она Евросоюз защищает", - констатировал политик.