Пушков отреагировал на слова Меркель о троянском коне Путина

"Брекзит в ЕС считают исключением, и напрасно. Возможно, Брекзит был лишь первой ласточкой. Если Брюссель установит тоталитарную дисциплину в ЕС, к чему там явно тяготеют, то эта "ласточка" наверняка не будет последней. Меркель не Орбана защищает, она Евросоюз защищает", - констатировал политик.