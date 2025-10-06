https://ria.ru/20251006/merkel-2046601908.html
Меркель отреагировала на заявления о троянском коне России в ЕС
Меркель отреагировала на заявления о троянском коне России в ЕС - РИА Новости, 06.10.2025
Меркель отреагировала на заявления о троянском коне России в ЕС
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала чушью и абсурдом заявления о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы является "троянским конем" России в... РИА Новости, 06.10.2025
Меркель отреагировала на заявления о троянском коне России в ЕС
Меркель назвала чушью заявления о троянском коне России в Евросоюзе