12:08 06.10.2025 (обновлено: 13:39 06.10.2025)
Меркель отреагировала на заявления о троянском коне России в ЕС
Меркель отреагировала на заявления о троянском коне России в ЕС
Меркель отреагировала на заявления о троянском коне России в ЕС

Меркель назвала чушью заявления о троянском коне России в Евросоюзе

БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала чушью и абсурдом заявления о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы является "троянским конем" России в Евросоюзе и признала, что Венгрия не может легко отказаться от закупки российских энергоносителей из-за географического положения.
"Нет, это чушь. Мы бы на такое не купились, я считаю это абсурдом", - сказала Меркель в интервью венгерскому порталу Partizán, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Она также подчеркнула, что Орбан "очень решительно представляет венгерские экономические интересы", часто "очень убедительно обосновывает позицию Венгрии" и признала, что Венгрия не может отказаться от российских энергоносителей, как другие страны ЕС, "СПГ сюда не так-то просто доставить, поскольку у них нет выхода к морю, всё сложнее".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
"ЕС вынуждает". Орбан ответил на вопрос об отношении к России
6 февраля, 15:18
 
