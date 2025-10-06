Рейтинг@Mail.ru
Медведев высказался о панике вокруг дронов в Европе - РИА Новости, 06.10.2025
10:12 06.10.2025
Медведев высказался о панике вокруг дронов в Европе
в мире
европа
россия
дмитрий медведев
в мире, европа, россия, дмитрий медведев
В мире, Европа, Россия, Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о панике вокруг дронов в Европе, отметив, что каковы бы ни были причины происходящего, если европейцы почувствуют "на своей шкуре, что такое опасность войны", то может быть поймут, что такое война.
В своем Telegram-канале Медведев разобрал существующие версии о том, кому могут принадлежать замеченные в Европе дроны, а также отдельно привел варианты, которые, по его мнению, допустимы.
"Главное, чтобы недалёкие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню", - написал Медведев.
"Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Медведев отметил могильную тишину в европейских столицах
24 мая, 09:59
 
В миреЕвропаРоссияДмитрий Медведев
 
 
