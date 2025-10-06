МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о панике вокруг дронов в Европе, отметив, что каковы бы ни были причины происходящего, если европейцы почувствуют "на своей шкуре, что такое опасность войны", то может быть поймут, что такое война.

В своем Telegram-канале Медведев разобрал существующие версии о том, кому могут принадлежать замеченные в Европе дроны, а также отдельно привел варианты, которые, по его мнению, допустимы.

"Главное, чтобы недалёкие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню", - написал Медведев.