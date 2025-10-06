Медведев посетит КНДР

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во главе партийной делегации посетит КНДР и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи, сообщили в "Единой России".