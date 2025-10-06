Медведев посетит КНДР

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во главе партийной делегации посетит КНДР и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи, сообщили в "Единой России".
Восьмидесятилетие основания Трудовой партии Кореи отмечается 10 октября.
Трудовая партия Кореи (ТПК) - правящая партия в Корейской Народно-Демократической Республике. Датой образования партии считается 10 октября 1945 года, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Северной Кореи было создано Северокорейское оргбюро Коммунистической партии Кореи. До 1946 года она называлась Коммунистической партией Кореи. В августе 1946 года Коммунистическая партия Кореи объединилась с Новой народной партией (основана в начале 1945 года) на севере Кореи, в ноябре 1946 года с Народной и Новой народной партиями (основаны в начале 1945 года) на юге Кореи. В результате были созданы Трудовая партия Северной Кореи и Трудовая партия Южной Кореи. В июне 1949 года обе партии объединились в единую Трудовую партию Кореи.
