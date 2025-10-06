Рейтинг@Mail.ru
Медведев посетит КНДР - РИА Новости, 06.10.2025
10:06 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/medvedev-2046582437.html
Медведев посетит КНДР
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во главе партийной делегации посетит КНДР и примет участие в торжественных... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:06:00+03:00
2025-10-06T10:06:00+03:00
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во главе партийной делегации посетит КНДР и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи, сообщили в "Единой России".
"По приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи делегация Всероссийской политической партии "Единая Россия" во главе с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым посетит КНДР и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи", - сообщили в "Единой России".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Медведев объявил о начале работы над новой программой ЕР
1 октября, 18:31
Восьмидесятилетие основания Трудовой партии Кореи отмечается 10 октября.
Трудовая партия Кореи (ТПК) - правящая партия в Корейской Народно-Демократической Республике. Датой образования партии считается 10 октября 1945 года, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Северной Кореи было создано Северокорейское оргбюро Коммунистической партии Кореи. До 1946 года она называлась Коммунистической партией Кореи. В августе 1946 года Коммунистическая партия Кореи объединилась с Новой народной партией (основана в начале 1945 года) на севере Кореи, в ноябре 1946 года с Народной и Новой народной партиями (основаны в начале 1945 года) на юге Кореи. В результате были созданы Трудовая партия Северной Кореи и Трудовая партия Южной Кореи. В июне 1949 года обе партии объединились в единую Трудовую партию Кореи.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Медведев назвал приоритеты "Единой России"
1 октября, 17:43
 
