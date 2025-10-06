Медведчук предложил применить план администрации в Газе и на Украине

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Опыт введения временной международной администрации под эгидой ООН в секторе Газа в случае успеха может быть применен и на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.

По его мнению, создание международного надзорного органа и временной администрации – важнейший механизм, который решит перезапуск государственности и уничтожит причины войны. "Говорить об успехе пока рано, но уже сама по себе постановка вопроса – большой шаг вперед по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, который Владимир Путин назвал прорывом. Ведь в случае успеха опыт может быть перенесен и на украинский конфликт", - отметил Медведчук.