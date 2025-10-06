Рейтинг@Mail.ru
Медведчук предложил применить план администрации в Газе и на Украине - РИА Новости, 06.10.2025
09:58 06.10.2025
Медведчук предложил применить план администрации в Газе и на Украине
в мире, украина, россия, ближний восток, виктор медведчук, дональд трамп, владимир путин, оон, оппозиционная платформа - за жизнь, хамас
В мире, Украина, Россия, Ближний Восток, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Оппозиционная платформа - За жизнь, ХАМАС
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Опыт введения временной международной администрации под эгидой ООН в секторе Газа в случае успеха может быть применен и на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп меняет стратегию по Украине, делая акцент на Европе, считает аналитик
Вчера, 03:31
"Команда Трампа, судя по всему, услышала предложения президента России Владимира Путина по созданию временной администрации под эгидой ООН на Украине, и пытается протестировать это предложение в секторе Газа. От успеха заключения мирного соглашения на Ближнем Востоке сейчас зависит возможность разрядки во всем мире, поскольку механизм выхода из войн будет не только предложен, но и создан в реальных условиях", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его мнению, создание международного надзорного органа и временной администрации – важнейший механизм, который решит перезапуск государственности и уничтожит причины войны. "Говорить об успехе пока рано, но уже сама по себе постановка вопроса – большой шаг вперед по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, который Владимир Путин назвал прорывом. Ведь в случае успеха опыт может быть перенесен и на украинский конфликт", - отметил Медведчук.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
У Зеленского большое горе: чехи продали козла
5 октября, 09:01
 
