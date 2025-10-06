Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, заявил Мантуров

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров участвует в главной стратегической сессии "Технологии для жизни" международного форума "Биопром"

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров участвует в главной стратегической сессии "Технологии для жизни" международного форума "Биопром"

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - РИА Новости. Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, среди них наработки в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Невзирая на то что мы говорим про новую отрасль экономики, ее базовые элементы у нас есть. Хорошие стартовые позиции наработаны в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, по линии промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны", - сказал Мантуров в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром".

Он отметил, что не менее важно наличие в России научной инфраструктуры, во многом унаследованной от Советского Союза. Сегодня в РФ исследованиями, сопряженными с биоэкономикой, занимаются 47 институтов.

Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей.