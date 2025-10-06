Рейтинг@Mail.ru
13:10 06.10.2025 (обновлено: 14:22 06.10.2025)
Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, заявил Мантуров
Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, заявил Мантуров
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, заявил Мантуров

Вице-премьер РФ Мантуров: Россия обладает базовыми элементами по биоэкономике

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров участвует в главной стратегической сессии "Технологии для жизни" международного форума "Биопром"
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - РИА Новости. Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, среди них наработки в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Невзирая на то что мы говорим про новую отрасль экономики, ее базовые элементы у нас есть. Хорошие стартовые позиции наработаны в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, по линии промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны", - сказал Мантуров в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром".
Он отметил, что не менее важно наличие в России научной инфраструктуры, во многом унаследованной от Советского Союза. Сегодня в РФ исследованиями, сопряженными с биоэкономикой, занимаются 47 институтов.
Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей.
В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
