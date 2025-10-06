Рейтинг@Mail.ru
"Это хаос". На Западе предсказали большие проблемы для Макрона
22:55 06.10.2025
"Это хаос". На Западе предсказали большие проблемы для Макрона
"Это хаос". На Западе предсказали большие проблемы для Макрона
Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню усугубила политический кризис и поставила под угрозу способность президента Эммануэля Макрона управлять... РИА Новости, 06.10.2025
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
франсуа байру
politico
франция
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, франсуа байру, politico
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру, Politico
"Это хаос". На Западе предсказали большие проблемы для Макрона

Politico: отставка премьера Лекорню вгоняет Францию в хаос

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню усугубила политический кризис и поставила под угрозу способность президента Эммануэля Макрона управлять страной, считает издание Politico.
"Премьер-министр Франции и правительство ушли в отставку, повергнув президента Макрона в хаос. Это стало шокирующим событием в условиях политического кризиса, который теперь грозит поставить под угрозу способность Макрона управлять Францией", — говорится в материале.
По словам издания, последствия этой отставки для Макрона могут быть негативными, вплоть до отставки.
"Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на Макрона. Основные оппозиционные партии Франции призывают Макрона назначить новые парламентские выборы или уйти в отставку", — говорится в материале.
В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
В понедельник Лекорню ушел в отставку, проработав в должности премьера только 27 дней.
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был раскритикован ведущими оппозиционными политическими силами страны.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента в 2022 году во Франции сменилось пять глав правительств.
В миреФранцияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюФрансуа БайруPolitico
 
 
