"Это хаос". На Западе предсказали большие проблемы для Макрона
Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню усугубила политический кризис и поставила под угрозу способность президента Эммануэля Макрона управлять... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T22:55:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
франсуа байру
politico
франция
Politico: отставка премьера Лекорню вгоняет Францию в хаос
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню усугубила политический кризис и поставила под угрозу способность президента Эммануэля Макрона управлять страной, считает издание Politico.
"Премьер-министр Франции
и правительство ушли в отставку, повергнув президента Макрона
в хаос. Это стало шокирующим событием в условиях политического кризиса, который теперь грозит поставить под угрозу способность Макрона управлять Францией", — говорится в материале.
По словам издания, последствия этой отставки для Макрона могут быть негативными, вплоть до отставки.
"Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на Макрона. Основные оппозиционные партии Франции призывают Макрона назначить новые парламентские выборы или уйти в отставку", — говорится в материале.
В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню
, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру
подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
В понедельник Лекорню ушел в отставку, проработав в должности премьера только 27 дней.
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции
спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был раскритикован ведущими оппозиционными политическими силами страны.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента в 2022 году во Франции сменилось пять глав правительств.