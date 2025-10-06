"Это хаос". На Западе предсказали большие проблемы для Макрона

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню усугубила политический кризис и поставила под угрозу способность президента Эммануэля Макрона управлять страной, считает издание Politico.

"Премьер-министр Франции и правительство ушли в отставку, повергнув президента Макрона в хаос. Это стало шокирующим событием в условиях политического кризиса, который теперь грозит поставить под угрозу способность Макрона управлять Францией", — говорится в материале.

По словам издания, последствия этой отставки для Макрона могут быть негативными, вплоть до отставки.

"Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на Макрона. Основные оппозиционные партии Франции призывают Макрона назначить новые парламентские выборы или уйти в отставку", — говорится в материале.

В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню , которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.

В понедельник Лекорню ушел в отставку, проработав в должности премьера только 27 дней.

Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был раскритикован ведущими оппозиционными политическими силами страны.