"Конец республики". У Макрона отбирают власть

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Беспрецедентный политический кризис во Франции продолжается. Очередной премьер ушел в отставку, не успев даже представить новое правительство. Пока Эммануэль Макрон ищет выход из тупика, оппозиция предлагает роспуск парламента и импичмент президента. Что ждет Пятую республику — в материале РИА Новости.

Обещали другое

Себастьен Лекорню провел на посту главы кабмина всего 27 дней — абсолютный рекорд. В сентябре Макрон назначил его вместо провалившего вотум доверия Франсуа Байру. Уволились пять премьер-министров за два года — еще один рекорд.

Правительство было почти сформировано. Тринадцать из 18 кандидатов — из прежнего состава. Это не устроило ни левых, ни правых. Пригрозили вотумом недоверия. Лекорню предпочел не дожидаться голосования.

Из главных камней преткновения — бюджетная политика. Оппозиция не увидела прорыва в решении отказаться от применения статьи конституции 49.3, позволяющей правительству принять бюджет в обход парламента, оправдывается Лекорню.

Также он обвинил политические партии в неспособности к компромиссам. Дескать, все ведут себя так, словно у них парламентское большинство.

Впрочем, назначение министром обороны бывшего главы Минэкономики Брюно Ле Мэра из макронистской партии "Возрождение" разозлило даже его коллег по правительству.

Лидер "Республиканцев" и министр внутренних дел Брюно Ретайо, занимавший пост при нескольких премьерах, выразил недовольство тем, что Лекорню не предупредил об этом. Также, по его словам, никаких политических изменений предложенный кабмин не сулил.

"Состав правительства не был рабочим и привел к пробуждению некоторых партийных амбиций, иногда связанных с будущими президентскими выборами", — объяснил ситуацию сам Лекорню.

Урок для президента

В "Национальном объединении" (RN) его похвалили за "мудрое решение". Лидер парламентской фракции Марин Ле Пен добавила: было бы совсем хорошо, если бы примеру премьера последовал и президент. Но не настаивала на этом. Пока правые больше рассчитывают на досрочные выборы.

"Я призываю распустить Национальное собрание, поскольку <...> иного варианта нет. <...> Пусть французы сами определят направление развития страны", — отметила она.

"Республиканцы" не возражают. По словам вице-президента партии Франсуа-Ксавье Беллами, Макрону следует хорошенько подумать.

"Выбор за президентом. Если возникнет тупиковая ситуация, нам придется вернуться к выборам", — подтвердил Ретайо.

Сотрудничать с левыми он категорически не хочет. Член Европарламента от Франции Марион Марешаль, которая входит в Группу европейских консерваторов и реформистов, предложила ему объединиться с другими правыми для формирования правительства.

Левые же по-прежнему добиваются импичмента.

"После отставки Себастьена Лекорню мы призываем к немедленному рассмотрению предложения 104 депутатов об отставке Эммануэля Макрона", — написал в Х основатель "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

Карьере Лекорню очень способствовала личная преданность главе государства. На посту министра обороны (с мая 2022-го) именно он выступил инициатором поставки Украине самоходных гаубиц CAESAR и дальнобойных ракет SCALP.

Досрочные выборы

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк указывает на системный политический кризис во Франции. "Все последние правительства Макрона держались только благодаря тому, что левые и правые депутаты не могли договориться друг с другом. Но сегодня их объединило неприятие кабинета министров. Вряд ли с этой проблемой справятся до президентских выборов 2027-го. И досрочные парламентские ничего не изменят", — объясняет он РИА Новости.

Теоретически Макрон может попробовать договориться с левыми, но для этого ему и им понадобится пересмотреть собственные программы, продолжает эксперт. Кроме того, к коалиции социалистов и "Возрождения" нужно подключить "Республиканцев", а это сложно.

"Как бы там ни было, левые и правые рассчитывают не на министерские посты, а на досрочные выборы, чтобы усилить позиции в парламенте. Для центристов это неприятный сценарий, но неизвестно, как долго президенту удастся уклоняться от него", — заключил политолог.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская согласна, что на данном этапе левые и правые вряд ли пожелают участвовать в правительстве Макрона.

"Левые хотят отменить пенсионную реформу, на которую Макрон потратил много сил и времени. А правые находятся на подъеме и не собираются связывать себя с закатом макронизма. К тому же в прошлом году депутаты боялись оставлять страну без бюджета, а в этом им все равно, потому что Макрон предложил повысить налоги, заморозить соцвыплаты и задействовать другие непопулярные меры. Лучше вообще без плана, чем такой, рассудили они", — отметила собеседница РИА Новости.