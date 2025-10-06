Рейтинг@Mail.ru
Макрон отправился на прогулку после отставки правительства, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2025
14:52 06.10.2025
Макрон отправился на прогулку после отставки правительства, пишут СМИ
Макрон отправился на прогулку после отставки правительства, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2025
Макрон отправился на прогулку после отставки правительства, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне отставки правительства Себастьяна Лекорню отправился на одиночную прогулку по набережным Сены, кадры французского... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:52:00+03:00
2025-10-06T14:52:00+03:00
в мире
франция
сена (река)
париж
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
франция
сена (река)
париж
в мире, франция, сена (река), париж, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Сена (река), Париж, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
Макрон отправился на прогулку после отставки правительства, пишут СМИ

BFMTV: Макрон отправился на прогулку после отставки правительства Лекорню

© BFMTVПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время прогулки по набережной Сены
Президент Франции Эммануэль Макрон во время прогулки по набережной Сены - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© BFMTV
Президент Франции Эммануэль Макрон во время прогулки по набережной Сены
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне отставки правительства Себастьяна Лекорню отправился на одиночную прогулку по набережным Сены, кадры французского лидера показал телеканал BFMTV.
В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о своей отставке, проработав в должности только 27 дней.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Расплата за Украину". Макрон поставил Францию на грань переворота
10 сентября, 08:00
На кадрах телеканала можно заметить Макрона, прогуливающегося в одиночестве по одной из набережных Сены на острове Сите в центре Парижа. При себе французский лидер имеет только телефон.
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Новое правительство было раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Ле Пен призвала к роспуску парламента после отставки Лекорню
Вчера, 12:53
 
В миреФранцияСена (река)ПарижСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФрансуа Байру
 
 
