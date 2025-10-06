Президент Франции Эммануэль Макрон во время прогулки по набережной Сены

Макрон отправился на прогулку после отставки правительства, пишут СМИ

ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне отставки правительства Себастьяна Лекорню отправился на одиночную прогулку по набережным Сены, кадры французского лидера показал телеканал BFMTV

В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о своей отставке, проработав в должности только 27 дней.

На кадрах телеканала можно заметить Макрона , прогуливающегося в одиночестве по одной из набережных Сены на острове Сите в центре Парижа . При себе французский лидер имеет только телефон.

Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Новое правительство было раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.

Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.

С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.