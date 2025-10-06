Рейтинг@Mail.ru
СВР раскрыла, чем вызвана подготовка Лондоном новой провокации - РИА Новости, 06.10.2025
13:04 06.10.2025
СВР раскрыла, чем вызвана подготовка Лондоном новой провокации
Лондон взбешён безрезультатностью своих многолетних усилий добиться "стратегического поражения" России и готовит очередную провокацию, сообщили в пресс-бюро...
СВР раскрыла, чем вызвана подготовка Лондоном новой провокации

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Лондон взбешён безрезультатностью своих многолетних усилий добиться "стратегического поражения" России и готовит очередную провокацию, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах. На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет (премьера Великобритании - ред.) К. Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провокации", - говорится в сообщении пресс-бюро.
СВР предупредила о подготовке Лондоном новой антироссийской провокации
СВР предупредила о подготовке Лондоном новой антироссийской провокации
