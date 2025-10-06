https://ria.ru/20251006/london-2046617127.html
СВР раскрыла, чем вызвана подготовка Лондоном новой провокации
СВР раскрыла, чем вызвана подготовка Лондоном новой провокации - РИА Новости, 06.10.2025
СВР раскрыла, чем вызвана подготовка Лондоном новой провокации
Лондон взбешён безрезультатностью своих многолетних усилий добиться "стратегического поражения" России и готовит очередную провокацию, сообщили в пресс-бюро... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:04:00+03:00
в мире
россия
лондон
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
лондон
великобритания
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: Лондон взбешен провалом усилий добиться стратегического поражения России