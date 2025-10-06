В Нидерландах заявили, что Палестине и Украине нужны новые лидеры

ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Палестине, как и Украине, необходим новый лидер, готовый на компромисс и диалог с другой стороной конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости нидерландский журналист, политолог, создатель медиаресурса Alternatief Аб Гителинк.
"Инициатива господина (президента США) Трампа по Газе – это позитивная инициатива. И то, что ХАМАС согласился его обсуждать - это уже первый шаг. Однако самым важным шагом должно стать признание Палестинского государства. Кроме этого, в Палестинском государстве должны состояться выборы. Там нужен новый лидер, который будет вести прямой диалог с израильтянами. То же самое и на Украине: нужен новый лидер, который готов пойти на компромисс. А сейчас такого лидера там нет", - считает Гителинк.
Президент США Дональд Трамп ранее обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента.
В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.