В Нидерландах заявили, что Палестине и Украине нужны новые лидеры

ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Палестине, как и Украине, необходим новый лидер, готовый на компромисс и диалог с другой стороной конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости нидерландский журналист, политолог, создатель медиаресурса Alternatief Аб Гителинк.