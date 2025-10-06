https://ria.ru/20251006/lesli-2046668403.html
Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Лесли по делу о домогательствах
Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Лесли по делу о домогательствах - РИА Новости, 06.10.2025
Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Лесли по делу о домогательствах
Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:20:00+03:00
2025-10-06T16:20:00+03:00
2025-10-06T16:20:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр кириллов ("алекс лесли")
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025590438_0:265:1057:860_1920x0_80_0_0_4972faca5f8b95f26463ada4ab50ffcf.jpg
https://ria.ru/20250627/arest-2025871581.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025590438_0:244:1057:1037_1920x0_80_0_0_9f3fc48942bd9fa69a2260b805312cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Лесли по делу о домогательствах
Заочный арест блогера Алекса Лесли по делу о домогательствах утвердил Мосгорсуд