Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Лесли по делу о домогательствах - РИА Новости, 06.10.2025
16:20 06.10.2025
Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Лесли по делу о домогательствах
Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде.
Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Лесли по делу о домогательствах

© Фото : соцсети Александра Кириллова Александр Кириллов (Алекс Лесли)
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : соцсети Александра Кириллова
Александр Кириллов (Алекс Лесли) . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд признал законным постановление Тверского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кириллова заочно", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Алекса Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Двоих пикаперов, пристававших к девушкам в центре Москвы, арестовали
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")Московский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
