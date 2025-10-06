Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Лесли по делу о домогательствах

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в суде.

В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.