Ле Пен призвала к роспуску парламента после отставки Лекорню
06.10.2025
Ле Пен призвала к роспуску парламента после отставки Лекорню
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен призвала президента страны Эммануэля Макрона распустить парламент... РИА Новости, 06.10.2025
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
марин ле пен
Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Марин Ле Пен
Ле Пен призвала к роспуску парламента после отставки Лекорню
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен призвала президента страны Эммануэля Макрона распустить парламент на фоне отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню.
"Я призываю его (Макрона
- ред.) распустить Национальное собрание (нижняя палата - ред.), поскольку... иного решения нет... и единственное мудрое решение в таких условиях предусмотрено конституцией Франции
. Это - организация выборов, чтобы французы задали направление для развития страны", - сказала политик в эфире телеканала BFMTV.
Ле Пен
также приветствовала решение Лекорню
об отставке, которое она назвала "проявлением мудрости".
По мнению политика, мудрой была бы и отставка президента Макрона. "Я не обязана просить его сделать это (уйти в отставку - ред.). Если он примет такое решение, то оно опять же было бы мудрым. Несомненно то, что роспуск (парламента - ред.) абсолютно неизбежен", - сказала она.
В конце августа французский лидер вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок полномочий Макрона истекает в 2027 году.
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был раскритикован ведущими оппозиционными политическими силами страны.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру
подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.