Ле Пен призвала к роспуску парламента после отставки Лекорню

По мнению политика, мудрой была бы и отставка президента Макрона. "Я не обязана просить его сделать это (уйти в отставку - ред.). Если он примет такое решение, то оно опять же было бы мудрым. Несомненно то, что роспуск (парламента - ред.) абсолютно неизбежен", - сказала она.