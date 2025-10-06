Рейтинг@Mail.ru
Лекорню назвал причины своего ухода с поста премьера Франции - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/lekoren-2046607688.html
Лекорню назвал причины своего ухода с поста премьера Франции
Лекорню назвал причины своего ухода с поста премьера Франции - РИА Новости, 06.10.2025
Лекорню назвал причины своего ухода с поста премьера Франции
Себастьян Лекорню, подавший в отставку с поста премьер-министра Франции, объяснил тремя причинами свой уход с должности главы кабмина. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:30:00+03:00
2025-10-06T12:30:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg
https://ria.ru/20241205/frantsiya-1987573955.html
https://ria.ru/20241212/oppozitsiya-1988837062.html
https://ria.ru/20250327/makron-2007824537.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2c7ff91ca0873a40c105e6e0f013b6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
Лекорню назвал причины своего ухода с поста премьера Франции

Покинувший пост премьера Франции Лекорню назвал три причины своего ухода

© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Себастьян Лекорню, подавший в отставку с поста премьер-министра Франции, объяснил тремя причинами свой уход с должности главы кабмина.
В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Макрон принял отставку премьер-министра Франции
5 декабря 2024, 17:10
"В этот понедельник утром условия, необходимые для того, чтобы я мог выполнять функции премьер-министра и позволить правительству выступить завтра перед Национальным собранием (нижней палатой парламента - ред.), более не соблюдены", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на телеканале BFMTV.
Первой причиной, по его словам, стала реакция оппозиции на заверение Лекорню отказаться от применения статьи конституции 49.3, позволяющей правительству протолкнуть законопроект в обход голосования. Она позволяет принять текст законопроекта о бюджете и о социальном страховании без голосования депутатов неограниченное количество раз. По заявлению Лекорню, оппозиционные политики сделали вид, что не увидели в этом шаге "прорыва".
Второй причиной политик назвал позицию политических партий. Как он утверждает, они продолжают действовать так, словно занимают абсолютное большинство в парламенте, и каждая партия хочет только того, чтобы ее программу приняли в полном объеме.
"Третье - состав правительства в рамках общего фундамента не был рабочим и привел к пробуждению некоторых партийных амбиций, иногда связанных с будущими президентскими выборами, что, впрочем, вполне законно", - отметил он.
Премьер-министр Франции Мишель Барнье - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Оппозиция во Франции пригрозила сместить нового премьера
12 декабря 2024, 15:28
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Глава администрации Макрона планирует уйти в отставку, пишет Figaro
27 марта, 23:54
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала