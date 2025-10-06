Лекорню назвал причины своего ухода с поста премьера Франции

ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Себастьян Лекорню, подавший в отставку с поста премьер-министра Франции, объяснил тремя причинами свой уход с должности главы кабмина.
В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.
Макрон принял отставку премьер-министра Франции
5 декабря 2024, 17:10
"В этот понедельник утром условия, необходимые для того, чтобы я мог выполнять функции премьер-министра и позволить правительству выступить завтра перед Национальным собранием (нижней палатой парламента - ред.), более не соблюдены", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на телеканале BFMTV.
Первой причиной, по его словам, стала реакция оппозиции на заверение Лекорню отказаться от применения статьи конституции 49.3, позволяющей правительству протолкнуть законопроект в обход голосования. Она позволяет принять текст законопроекта о бюджете и о социальном страховании без голосования депутатов неограниченное количество раз. По заявлению Лекорню, оппозиционные политики сделали вид, что не увидели в этом шаге "прорыва".
Второй причиной политик назвал позицию политических партий. Как он утверждает, они продолжают действовать так, словно занимают абсолютное большинство в парламенте, и каждая партия хочет только того, чтобы ее программу приняли в полном объеме.
"Третье - состав правительства в рамках общего фундамента не был рабочим и привел к пробуждению некоторых партийных амбиций, иногда связанных с будущими президентскими выборами, что, впрочем, вполне законно", - отметил он.
Оппозиция во Франции пригрозила сместить нового премьера
12 декабря 2024, 15:28
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
В сентябре 2025 года Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.