Лекорню назвал причины своего ухода с поста премьера Франции

ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Себастьян Лекорню, подавший в отставку с поста премьер-министра Франции, объяснил тремя причинами свой уход с должности главы кабмина.

В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону

"В этот понедельник утром условия, необходимые для того, чтобы я мог выполнять функции премьер-министра и позволить правительству выступить завтра перед Национальным собранием (нижней палатой парламента - ред.), более не соблюдены", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на телеканале BFMTV.

Первой причиной, по его словам, стала реакция оппозиции на заверение Лекорню отказаться от применения статьи конституции 49.3, позволяющей правительству протолкнуть законопроект в обход голосования. Она позволяет принять текст законопроекта о бюджете и о социальном страховании без голосования депутатов неограниченное количество раз. По заявлению Лекорню, оппозиционные политики сделали вид, что не увидели в этом шаге "прорыва".

Второй причиной политик назвал позицию политических партий. Как он утверждает, они продолжают действовать так, словно занимают абсолютное большинство в парламенте, и каждая партия хочет только того, чтобы ее программу приняли в полном объеме.

"Третье - состав правительства в рамках общего фундамента не был рабочим и привел к пробуждению некоторых партийных амбиций, иногда связанных с будущими президентскими выборами, что, впрочем, вполне законно", - отметил он.

Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Состав кабмина был раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.

С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.